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Юристы анализируют перспективы взыскания убытков с Wildberries пострадавшими кубанскими продавцами

Россия » Юг » Краснодар

Около тысячи кубанских бизнесменов рискуют остаться без компенсаций после атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В Краснодарском крае официально работают порядка 2,5 тысячи селлеров, и, по предварительным данным, почти половина из них хранила продукцию на пострадавших объектах. Последним крупным инцидентом стал пожар на краснодарском складе маркетплейса в ночь на 22 июля, вызванный прилетом дрона.

Грузовой автомобиль у склада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовой автомобиль у склада

"Подобные инциденты ложатся тяжелым грузом на региональных предпринимателей, чьи оборотные средства буквально сгорают за одну ночь. Сейчас важно внимательно анализировать не только прямые потери, но и возможности для реструктуризации налоговых обязательств пострадавших фирм, чтобы избежать волны банкротств в крае", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Главным препятствием в получении выплат может стать обновленная оферта самой площадки. Буквально за две недели до атаки на кубанский филиал, 7 июля, маркетплейс внес правки в юридические документы. Теперь прилеты беспилотных аппаратов официально считаются форс-мажорным обстоятельством. Такая формулировка позволяет компании законно отказывать в возмещении стоимости уничтоженного имущества.

Сейчас пострадавшие владельцы брендов пытаются объединиться, чтобы оценить реальный масштаб катастрофы и найти лазейки в измененных правилах сервиса. Продавцы привлекают юристов для подготовки коллективных исков, однако судебная практика по "дроновым" пунктам в договорах оферты еще только формируется. Ситуация в Краснодаре стала очередным звеном в цепочке потерь ритейлера после происшествий в других регионах страны.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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