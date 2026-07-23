Юристы анализируют перспективы взыскания убытков с Wildberries пострадавшими кубанскими продавцами

Около тысячи кубанских бизнесменов рискуют остаться без компенсаций после атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В Краснодарском крае официально работают порядка 2,5 тысячи селлеров, и, по предварительным данным, почти половина из них хранила продукцию на пострадавших объектах. Последним крупным инцидентом стал пожар на краснодарском складе маркетплейса в ночь на 22 июля, вызванный прилетом дрона.
"Подобные инциденты ложатся тяжелым грузом на региональных предпринимателей, чьи оборотные средства буквально сгорают за одну ночь. Сейчас важно внимательно анализировать не только прямые потери, но и возможности для реструктуризации налоговых обязательств пострадавших фирм, чтобы избежать волны банкротств в крае", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Главным препятствием в получении выплат может стать обновленная оферта самой площадки. Буквально за две недели до атаки на кубанский филиал, 7 июля, маркетплейс внес правки в юридические документы. Теперь прилеты беспилотных аппаратов официально считаются форс-мажорным обстоятельством. Такая формулировка позволяет компании законно отказывать в возмещении стоимости уничтоженного имущества.
Сейчас пострадавшие владельцы брендов пытаются объединиться, чтобы оценить реальный масштаб катастрофы и найти лазейки в измененных правилах сервиса. Продавцы привлекают юристов для подготовки коллективных исков, однако судебная практика по "дроновым" пунктам в договорах оферты еще только формируется. Ситуация в Краснодаре стала очередным звеном в цепочке потерь ритейлера после происшествий в других регионах страны.
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