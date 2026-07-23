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Российское ПО стало основой для строительства новых ФОК в Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Правительство Нижегородской области через подконтрольную группу компаний "Дирекция по строительству" перевело проектирование спортивных объектов на технологии информационного моделирования (ТИМ). В цифровом формате разработали более 13,5 тыс. квадратных метров инфраструктуры.

Строители на строительной площадке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на строительной площадке

Основные объекты

Цифровые модели помогли спроектировать два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК):

  • в Нижнем Новгороде на улице Родионова — площадь свыше 8,5 тыс. кв. м;
  • в Чкаловске на улице Ленина — площадь более 5 тыс. кв. м.
Объект Площадь, кв. м Город
ФОК на ул. Родионова > 8 500 Нижний Новгород
ФОК на ул. Ленина > 5 000 Чкаловск

Технологические решения и ПО

"Дирекция по строительству" объединила функции проектировщика и подрядчика в одной цифровой среде. Весь процесс базируется на российском программном обеспечении, включая облачный сервис документооборота из реестра Минцифры РФ.

"Технологии информационного моделирования позволяют контролировать реализацию проектов на всех этапах, помогая соблюдать сроки, бюджет и требования к качеству. При проектировании сложных инженерных систем ТИМ позволяют выявлять и устранять возможные коллизии еще до начала монтажных работ", — сообщил глава проектного управления АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" Павел Веселовский.

Практический эффект

Применение ТИМ позволило реанимировать проблемный стройплощадку в Нижнем Новгороде. Комплекс на улице Родионова возводят на месте объекта, который не достроили еще в 2014 году.

"Цифровая информационная модель позволила адаптировать проект к новым исходным данным. После корректировки проектная документация успешно прошла государственную экспертизу", — рассказал директор АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" Дамир Биктимиров.

Объект на улице Родионова, который включает крытую ледовую арену, строят по концессионному соглашению с ООО "Вторая нижегородская инфраструктура спорта". Опыт региона в области цифрового строительства уже представили на профильной конференции "САПР: Белые ночи" в Петергофе.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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