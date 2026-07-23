Театр имени Комиссаржевской в Петербурге потратит 18,7 млн рублей на обновление сцены

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской закупает новый планшет сцены и откидной люк. Общая стоимость контракта составляет 18,78 млн рублей. Закупку проводят через электронный аукцион на площадке РТС-тендер.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пустая театральная сцена

Основную часть суммы — 17,25 млн рублей — потратят на шпунтованную доску из сосны для обновления сценического пространства. Откидной люк для доступа в трюм обойдется еще в 1,53 млн рублей. Средства выделены из внебюджетного фонда учреждения.

Параметр Детали закупки Срок поставки В течение 30 дней (до конца 2028 года) Аванс 15% от цены контракта Гарантия От 24 месяцев Дата итогов аукциона 4 августа 2026 года

Последствия пожара

Обновление технического оснащения следует за восстановительными работами в здании. Ранее в театре произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать соседний торговый центр "Пассаж" и перекрыть участок Итальянской улицы от Садовой до площади Искусств.

КГИОП оценил повреждения как несущественные. Специалисты очистили интерьеры от копоти и восстановили элементы капители одной из пилястр. Здание закрывали для зрителей на время реставрации, которая завершилась 17 июля.

Первый спектакль после инцидента состоялся в воскресенье, 19 июля. К этому времени рабочие демонтировали сгоревшие части оборудования, установили новый планшет сцены, настроили звук и свет, а также привели в порядок зрительный зал.

Особенности закупки материалов для сцены (сосновый шпунт) подчеркивают стремление сохранить традиционную структуру театрального пространства, где дерево служит не только функциональным элементом, но и влияет на акустику и механику движений актеров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова