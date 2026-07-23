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Дорожные ограничения в Сыктывкаре затронут движение на трех улицах

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Сыктывкаре до сентября ограничат движение транспорта и пешеходов на нескольких улицах города. Решения опубликованы на сайте администрации столицы Коми.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

На улице Коммунистической в диапазоне от дома № 20 до № 28 перекроют половину проезжей части и ограничат проход пешеходов. Рабочие здесь ремонтируют тротуары. Ограничения продлятся до 20 августа.

Полностью закроют дорогу по улице Братьев Жилиных в районе дома № 9. Там строят газопровод. Дорогу перекрыли до 31 августа. Водители могут объехать этот участок через улицы Тентюковскую, Восточную, Депутатскую, Крупскую и Больничный проезд.

Также до 20 сентября ограничат движение по половине ширины дороги на улице Морозова у дома № 200/1. Здесь обустраивают заезд к зданию.

Улица Причина ограничений Срок
Коммунистическая (д. 20-28) Ремонт тротуаров до 20 августа
Братьев Жилиных (д. 9) Строительство газопровода до 31 августа
Морозова (д. 200/1) Обустройство заезда до 20 сентября
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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