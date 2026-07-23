Дорожные ограничения в Сыктывкаре затронут движение на трех улицах

В Сыктывкаре до сентября ограничат движение транспорта и пешеходов на нескольких улицах города. Решения опубликованы на сайте администрации столицы Коми.
На улице Коммунистической в диапазоне от дома № 20 до № 28 перекроют половину проезжей части и ограничат проход пешеходов. Рабочие здесь ремонтируют тротуары. Ограничения продлятся до 20 августа.
Полностью закроют дорогу по улице Братьев Жилиных в районе дома № 9. Там строят газопровод. Дорогу перекрыли до 31 августа. Водители могут объехать этот участок через улицы Тентюковскую, Восточную, Депутатскую, Крупскую и Больничный проезд.
Также до 20 сентября ограничат движение по половине ширины дороги на улице Морозова у дома № 200/1. Здесь обустраивают заезд к зданию.
|Улица
|Причина ограничений
|Срок
|Коммунистическая (д. 20-28)
|Ремонт тротуаров
|до 20 августа
|Братьев Жилиных (д. 9)
|Строительство газопровода
|до 31 августа
|Морозова (д. 200/1)
|Обустройство заезда
|до 20 сентября
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