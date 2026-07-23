Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бочка перестанет пахнуть болотом: 4 народных средства помогут дольше сохранить воду чистой
Пока одни копят на новый автомобиль, другие просто меняют масло: названы самые живучие модели
Идеальное домашнее малиновое мороженое: технология, благодаря которой десерт тает во рту
Изысканная простота: возвращаем ногам легкость, гладкость и здоровье без ярких красок
10 упражнений для худеющих: ноль шума для соседей и никакой нагрузки на суставы
Пламя вернулось спустя часы: загадочный пожар в историческом доме столицы взволновал жильцов
Давление на инфраструктуру зашкаливает: новый пакет ограничений дотянулся до верхушки РЖД
Блогер собрал рентгеновский аппарат из деталей старого телевизора
В Курске капитально ремонтируют четыре школы и три детских сада

Судебные приставы в Калмыкии взыскали 881 млн рублей за полгода

Россия » Юг » Элиста

Судебные приставы в Калмыкии за первую половину 2026 года взыскали 881 млн рублей. Сумма превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Всего на исполнении находилось более 188 тысяч документов.

Женщина ведет учет финансов
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина ведет учет финансов
Получатель средств Сумма взыскания
Юридические лица около 533 млн рублей
Физические лица более 216 млн рублей
Бюджет и внебюджетные фонды свыше 87 млн рублей

Для возврата долгов приставы применяли разные меры давления. Ограничили выезд за границу более пяти тысяч человек — это позволило вернуть 125 млн рублей. В 350 случаях должникам запретили управлять автомобилем.

Сотрудники службы также разыскали шесть автомобилей и установили местонахождение 93 должников. Имущество арестовали почти по 500 производствам, его продажа принесла более 11 млн рублей.

Эффективность работы приставов напрямую влияет на финансовую безопасность граждан и стабильность регионального бюджета. Своевременное взыскание задолженностей возвращает средства законным владельцам и обеспечивает поступление налоговых платежей, которые идут на развитие социальной инфраструктуры республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут

Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.

Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Российское ПО стало основой для строительства новых ФОК в Нижегородской области
Театр имени Комиссаржевской в Петербурге потратит 18,7 млн рублей на обновление сцены
Дорожные ограничения в Сыктывкаре затронут движение на трех улицах
Астрономы Калифорнийского университета обнаружили неравномерное распределение серебра в составе Солнца
Судебные приставы в Калмыкии взыскали 881 млн рублей за полгода
Французский педикюр возвращается: стилисты предложили свежие цветовые акценты для френча
Галерея Аполлона в Лувре открылась после кражи королевских регалий
Исследователи нашли способ выявить скрытые нарушения зрения через тест с серыми буквами
Лаборатории Роспотребнадзора в Туле ежедневно анализируют около 100 проб еды и воды
В Омской области нашли уникальную скульптуру бизона эпохи палеолита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.