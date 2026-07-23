Судебные приставы в Калмыкии взыскали 881 млн рублей за полгода

Судебные приставы в Калмыкии за первую половину 2026 года взыскали 881 млн рублей. Сумма превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Всего на исполнении находилось более 188 тысяч документов.
|Получатель средств
|Сумма взыскания
|Юридические лица
|около 533 млн рублей
|Физические лица
|более 216 млн рублей
|Бюджет и внебюджетные фонды
|свыше 87 млн рублей
Для возврата долгов приставы применяли разные меры давления. Ограничили выезд за границу более пяти тысяч человек — это позволило вернуть 125 млн рублей. В 350 случаях должникам запретили управлять автомобилем.
Сотрудники службы также разыскали шесть автомобилей и установили местонахождение 93 должников. Имущество арестовали почти по 500 производствам, его продажа принесла более 11 млн рублей.
Эффективность работы приставов напрямую влияет на финансовую безопасность граждан и стабильность регионального бюджета. Своевременное взыскание задолженностей возвращает средства законным владельцам и обеспечивает поступление налоговых платежей, которые идут на развитие социальной инфраструктуры республики.
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