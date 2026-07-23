Лаборатории Роспотребнадзора в Туле ежедневно анализируют около 100 проб еды и воды

Специалисты Испытательного лабораторного центра Роспотребнадзора в Туле усилили контроль за качеством сезонных продуктов и состоянием окружающей среды. В регионе работают восемь профильных лабораторий, которые ежедневно анализируют еду, воду, почву и воздух на предмет опасных примесей и патогенов.
Особое внимание летом уделяют арбузам. С помощью иономера сотрудники санитарно-химической лаборатории проверяют содержание нитратов в плодах, купленных в торговых точках города. Избыток этих соединений при попадании в организм может привести к отравлению, резкому падению давления и сбоям в работе щитовидной железы.
Ежедневно специалисты исследуют около 100 проб. Анализы включают проверку жирно-кислотного состава, уровня сахаров, поиск красителей и остатков пестицидов. Параллельно работает бактериологическая лаборатория, где ищут вредные микроорганизмы.
Для обнаружения бактерий используют специальные среды: если синий раствор меняет цвет на желтый или зеленый, это подтверждает наличие патогенов. Появление розового кольца на поверхности пробы свидетельствует о присутствии кишечной палочки.
|Объект анализа
|Что проверяют / Как ищут
|Сезонные продукты (арбузы)
|Содержание нитратов через ионометр
|Вода и еда
|Пестициды, красители, патогенные бактерии (кишечная палочка)
|Биоматериалы и сточные воды
|Фрагменты ДНК вирусов
Помимо химии и бактерий, центр отслеживает вирусную активность. Еженедельно из тульских больниц поступает около 175 образцов биоматериалов и проб окружающей среды. С помощью анализа нуклеиновых кислот и поиска фрагментов ДНК врачи фиксируют эпидемиологический фон в области. На данный момент вспышек инфекций в регионе не зафиксировано.
Жители Тулы могут самостоятельно сдать материалы на анализ. Для этого необходимо обратиться в лабораторию, чтобы уточнить перечень необходимых тестов и правила транспортировки проб.
Да, лаборатория принимает пробы от жителей. Нужно заранее связаться со специалистами центра, чтобы узнать, какие именно анализы доступны и как правильно доставить образец в лабораторию.
В кишечнике нитраты вступают в химическую реакцию, что может вызвать острое отравление или негативно повлиять на работу щитовидной железы и артериальное давление.
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