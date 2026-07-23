Лаборатории Роспотребнадзора в Туле ежедневно анализируют около 100 проб еды и воды

Специалисты Испытательного лабораторного центра Роспотребнадзора в Туле усилили контроль за качеством сезонных продуктов и состоянием окружающей среды. В регионе работают восемь профильных лабораторий, которые ежедневно анализируют еду, воду, почву и воздух на предмет опасных примесей и патогенов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ученый за микроскопом в лаборатории

Особое внимание летом уделяют арбузам. С помощью иономера сотрудники санитарно-химической лаборатории проверяют содержание нитратов в плодах, купленных в торговых точках города. Избыток этих соединений при попадании в организм может привести к отравлению, резкому падению давления и сбоям в работе щитовидной железы.

Как проверяют продукты и воду

Ежедневно специалисты исследуют около 100 проб. Анализы включают проверку жирно-кислотного состава, уровня сахаров, поиск красителей и остатков пестицидов. Параллельно работает бактериологическая лаборатория, где ищут вредные микроорганизмы.

Для обнаружения бактерий используют специальные среды: если синий раствор меняет цвет на желтый или зеленый, это подтверждает наличие патогенов. Появление розового кольца на поверхности пробы свидетельствует о присутствии кишечной палочки.

Объект анализа Что проверяют / Как ищут Сезонные продукты (арбузы) Содержание нитратов через ионометр Вода и еда Пестициды, красители, патогенные бактерии (кишечная палочка) Биоматериалы и сточные воды Фрагменты ДНК вирусов

Мониторинг вирусов и инфекций

Помимо химии и бактерий, центр отслеживает вирусную активность. Еженедельно из тульских больниц поступает около 175 образцов биоматериалов и проб окружающей среды. С помощью анализа нуклеиновых кислот и поиска фрагментов ДНК врачи фиксируют эпидемиологический фон в области. На данный момент вспышек инфекций в регионе не зафиксировано.

Жители Тулы могут самостоятельно сдать материалы на анализ. Для этого необходимо обратиться в лабораторию, чтобы уточнить перечень необходимых тестов и правила транспортировки проб.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обычному человеку сдать пробу на анализ?

Да, лаборатория принимает пробы от жителей. Нужно заранее связаться со специалистами центра, чтобы узнать, какие именно анализы доступны и как правильно доставить образец в лабораторию.

Почему опасно есть арбузы с высоким содержанием нитратов?

В кишечнике нитраты вступают в химическую реакцию, что может вызвать острое отравление или негативно повлиять на работу щитовидной железы и артериальное давление.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова