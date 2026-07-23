В Омской области нашли уникальную скульптуру бизона эпохи палеолита

В Саргатском районе Омской области археологи нашли костяную скульптуру бизона, которой более 12 тысяч лет. Находку обнаружили участники экспедиции ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на стоянке "Черноозерье II".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бизоны

Фигурка детально передает облик животного. По мнению исследователей, работа относится к эпохе палеолита. Для региона эта находка исключительна: подобных произведений древнего искусства в Омской области раньше не находили.

Параметр Данные Место находки Стоянка "Черноозерье II", Саргатский район Возраст артефакта Более 12 тысяч лет (палеолит) Общее количество находок за сезон Более 1 000 предметов

Текущий полевой сезон стал самым результативным за всю историю изучения памятника "Черноозерье II". Всего ученые и студенты собрали свыше тысячи артефактов.

"Нашли не просто артефакт, а скульптуру, которая говорит о высоком уровне развития древнего человека", — отметил один из участников экспедиции.

Скульптуру передадут в музей. Ученые планируют опубликовать результаты исследований в научных журналах и продолжить изучение быта и культуры древних жителей этого района.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева