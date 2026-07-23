В Омской области нашли уникальную скульптуру бизона эпохи палеолита

В Саргатском районе Омской области археологи нашли костяную скульптуру бизона, которой более 12 тысяч лет. Находку обнаружили участники экспедиции ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на стоянке "Черноозерье II".
Фигурка детально передает облик животного. По мнению исследователей, работа относится к эпохе палеолита. Для региона эта находка исключительна: подобных произведений древнего искусства в Омской области раньше не находили.
|Параметр
|Данные
|Место находки
|Стоянка "Черноозерье II", Саргатский район
|Возраст артефакта
|Более 12 тысяч лет (палеолит)
|Общее количество находок за сезон
|Более 1 000 предметов
Текущий полевой сезон стал самым результативным за всю историю изучения памятника "Черноозерье II". Всего ученые и студенты собрали свыше тысячи артефактов.
"Нашли не просто артефакт, а скульптуру, которая говорит о высоком уровне развития древнего человека", — отметил один из участников экспедиции.
Скульптуру передадут в музей. Ученые планируют опубликовать результаты исследований в научных журналах и продолжить изучение быта и культуры древних жителей этого района.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.