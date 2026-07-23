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Жителей Брянской области предупредили о риске заражения мышиной лихорадкой

Россия » Центр » Брянск

Жителей Брянской области предупреждают о росте риска заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют "мышиной лихорадкой". Пик опасности приходится на летние месяцы, когда люди чаще выезжают на дачи, работают в огородах и посещают леса, а активность грызунов-переносчиков вируса достигает максимума.

Мышь
Фото: Own work by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Заразиться можно даже без прямого контакта с животными. Вирус проникает в организм через дыхательные пути, если человек вдыхает пыль, загрязненную выделениями мышей. Также опасны грязная вода и продукты питания, которые подверглись воздействию грызунов.

Симптомы и последствия

Болезнь начинается с резкого подъема температуры. Позже могут появиться геморрагические высыпания — мелкие кровоизлияния на коже. При тяжелом течении вирус атакует внутренние органы, в первую очередь почки. Это может привести к острой почечной недостаточности.

"При высокой температуре, появлении кровоизлияний на коже, болях в поясничной области или нарушениях мочеиспускания необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью", — предупреждают врачи.

Лечение ГЛПС проводят исключительно в специализированных инфекционных стационарах. Специфической профилактики (вакцинации для всех) не существует, поэтому единственным способом защиты остается осторожность.

Как защитить себя и семью

Для тех, кто работает на приусадебных участках или отдыхает в лесу, актуальны простые правила безопасности:

  • избегать прямого контакта с грызунами;
  • тщательно мыть овощи и фрукты перед едой;
  • пить только очищенную или кипяченую воду;
  • убирать залежалые продукты в кладовых, где могли быть мыши, с осторожностью (желательно использовать маски или увлажнять поверхности, чтобы пыль не поднималась в воздух).
Признак / Мера защиты Детали
Ключевые симптомы Высокая температура, боли в пояснице, сыпь
Пути заражения Вдыхание пыли, грязная вода и пища
Где лечить Инфекционный стационар

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться от домашнего хомяка или декоративной мыши?

Основными переносчиками являются дикие мышевидные грызуны. Однако любые контакты с животными, имеющими доступ к дикой природе, требуют гигиенической осторожности.

Поможет ли обычный антисептик или маска при уборке в сарае?

Маска помогает снизить риск вдыхания вируса с пылью, но она не заменяет полноценную санитарную обработку помещений и соблюдение правил гигиены.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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