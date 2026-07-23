Жителей Брянской области предупредили о риске заражения мышиной лихорадкой

Жителей Брянской области предупреждают о росте риска заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют "мышиной лихорадкой". Пик опасности приходится на летние месяцы, когда люди чаще выезжают на дачи, работают в огородах и посещают леса, а активность грызунов-переносчиков вируса достигает максимума.
Заразиться можно даже без прямого контакта с животными. Вирус проникает в организм через дыхательные пути, если человек вдыхает пыль, загрязненную выделениями мышей. Также опасны грязная вода и продукты питания, которые подверглись воздействию грызунов.
Болезнь начинается с резкого подъема температуры. Позже могут появиться геморрагические высыпания — мелкие кровоизлияния на коже. При тяжелом течении вирус атакует внутренние органы, в первую очередь почки. Это может привести к острой почечной недостаточности.
"При высокой температуре, появлении кровоизлияний на коже, болях в поясничной области или нарушениях мочеиспускания необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью", — предупреждают врачи.
Лечение ГЛПС проводят исключительно в специализированных инфекционных стационарах. Специфической профилактики (вакцинации для всех) не существует, поэтому единственным способом защиты остается осторожность.
Для тех, кто работает на приусадебных участках или отдыхает в лесу, актуальны простые правила безопасности:
|Признак / Мера защиты
|Детали
|Ключевые симптомы
|Высокая температура, боли в пояснице, сыпь
|Пути заражения
|Вдыхание пыли, грязная вода и пища
|Где лечить
|Инфекционный стационар
Основными переносчиками являются дикие мышевидные грызуны. Однако любые контакты с животными, имеющими доступ к дикой природе, требуют гигиенической осторожности.
Маска помогает снизить риск вдыхания вируса с пылью, но она не заменяет полноценную санитарную обработку помещений и соблюдение правил гигиены.
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