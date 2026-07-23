Молодежный форум СЗФО в Ленобласти объединит участников вокруг культурного кода

Молодежный форум Северо-Западного федерального округа пройдет в Лужском районе Ленинградской области. Подготовкой к событию занялся оргкомитет под руководством вице-губернатора Владимира Цоя.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Селфи

Проект реализуют через национальный проект "Молодежь". Основная идея форума — объединить участников вокруг "культурного кода", чтобы укрепить связь молодых людей с историей и традициями своих регионов.

"Создание культурного кода направлено на формирование у молодёжи чувства принадлежности к региону, развитие традиций и ценностей, а также стимулирование творческого потенциала", — пояснили организаторы.

Программа и участники

Площадка станет местом обмена опытом между регионами СЗФО. Программу наполнят выступлениями деятелей науки, спорта и культуры. Для участников организуют мастер-классы, тематические выставки и конкурсы.

К подготовке привлекают вузы, школы и молодежные организации. Чтобы мероприятие прошло без сбоев, уже создали рабочие группы по трем направлениям:

логистика;

наполнение программы;

информационное продвижение.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова