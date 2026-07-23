Дорожники завершили первый этап ремонта Литейного моста в Санкт-Петербурге

Дорожники завершили первый этап ремонта Литейного моста. В зоне трамвайных путей и соседних полос полностью заменили асфальтобетонное покрытие.

Фото: commons.wikimedia.org by TAPBE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Литейный мост

Рабочие уложили более 2,15 тыс. м² литой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см. Перед этим на поверхность нанесли гидроизоляцию. Она быстро застывает, поэтому график разводки моста остался прежним.

"После нанесения гидроизоляции специалисты уложили слой литой смеси, которая обладает высокой текучестью и не требует уплотнения. На остальных участках моста во втором и третьем этапах поверх защиты используют традиционный щебёночно-мастичный асфальтобетон", — сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

График работ на Литейном мосту

Ремонт переправы разбили на три очереди. Сейчас работы переходят на следующие участки.

Этап Сроки Участок и ограничения Первый 14 — 24 июля Крайние левые полосы, трамвайные пути. Проезд по средним и правым полосам. Второй 25 июля — 1 августа Средние полосы. Оставят по две полосы в каждом направлении. Третий с 2 августа по 14 августа Крайние полосы. Полное завершение работ к 14 августа.

Водителям стоит учитывать ограничения на заездах с Пироговской и Воскресенской набережных.

Ограничения на Большом Обуховском мосту

Параллельно с работами в центре города, с 15 по 27 августа ограничат движение на Большом Обуховском мосту (КАД). Там будут устранять колейность асфальта.

Подрядчик будет поочередно перекрывать по две полосы на внешнем и внутреннем кольцах КАД. На открытых участках скорость ограничат до 50 км/ч, что снизит общую пропускную способность переправы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова