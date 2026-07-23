Дорожники завершили первый этап ремонта Литейного моста. В зоне трамвайных путей и соседних полос полностью заменили асфальтобетонное покрытие.
Рабочие уложили более 2,15 тыс. м² литой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см. Перед этим на поверхность нанесли гидроизоляцию. Она быстро застывает, поэтому график разводки моста остался прежним.
"После нанесения гидроизоляции специалисты уложили слой литой смеси, которая обладает высокой текучестью и не требует уплотнения. На остальных участках моста во втором и третьем этапах поверх защиты используют традиционный щебёночно-мастичный асфальтобетон", — сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Ремонт переправы разбили на три очереди. Сейчас работы переходят на следующие участки.
|Этап
|Сроки
|Участок и ограничения
|Первый
|14 — 24 июля
|Крайние левые полосы, трамвайные пути. Проезд по средним и правым полосам.
|Второй
|25 июля — 1 августа
|Средние полосы. Оставят по две полосы в каждом направлении.
|Третий
|с 2 августа по 14 августа
|Крайние полосы. Полное завершение работ к 14 августа.
Водителям стоит учитывать ограничения на заездах с Пироговской и Воскресенской набережных.
Параллельно с работами в центре города, с 15 по 27 августа ограничат движение на Большом Обуховском мосту (КАД). Там будут устранять колейность асфальта.
Подрядчик будет поочередно перекрывать по две полосы на внешнем и внутреннем кольцах КАД. На открытых участках скорость ограничат до 50 км/ч, что снизит общую пропускную способность переправы.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.