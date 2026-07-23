В Псковской области осуждены двое мужчин за попытку контрабанды сигарет в Латвию

В Псковской области осудили двух мужчин за попытку переправить крупную партию немаркированных сигарет в Латвию. Преступников поймали при досмотре грузового состава, который должен был доставить товар в страны Евросоюза.
В апреле 2025 года мужчины договорились с сообщниками о перевозке табака. По плану они должны были спрятать сигареты в тайниках грузового поезда, чтобы затем продать их за границей. Схемы удалось избежать благодаря сотрудникам Псковской таможни — контрабанду нашли во время осмотра вагонов.
|Параметр
|Значение
|Количество сигарет
|6620 пачек
|Оценочная стоимость
|893 700 рублей
|Маршрут
|РФ → Латвия (ЕС)
Суд признал мужчин виновными в незаконном перемещении стратегически важных товаров через границу ЕАЭС и сбыте немаркированной продукции в крупном размере. Сроки заключения назначили с учетом позиции Великолукской транспортной прокуратуры.
Первый осужденный получил шесть лет колонии общего режима и штраф 140 тысяч рублей. Второй проведет в заключении шесть лет и шесть месяцев, дополнительно выплатив штраф в размере 200 тысяч рублей.
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