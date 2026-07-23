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В Псковской области осуждены двое мужчин за попытку контрабанды сигарет в Латвию

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области осудили двух мужчин за попытку переправить крупную партию немаркированных сигарет в Латвию. Преступников поймали при досмотре грузового состава, который должен был доставить товар в страны Евросоюза.

Листья табака
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under publik domain
Листья табака
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Детали схемы

В апреле 2025 года мужчины договорились с сообщниками о перевозке табака. По плану они должны были спрятать сигареты в тайниках грузового поезда, чтобы затем продать их за границей. Схемы удалось избежать благодаря сотрудникам Псковской таможни — контрабанду нашли во время осмотра вагонов.

Параметр Значение
Количество сигарет 6620 пачек
Оценочная стоимость 893 700 рублей
Маршрут РФ → Латвия (ЕС)

Приговор суда

Суд признал мужчин виновными в незаконном перемещении стратегически важных товаров через границу ЕАЭС и сбыте немаркированной продукции в крупном размере. Сроки заключения назначили с учетом позиции Великолукской транспортной прокуратуры.

Первый осужденный получил шесть лет колонии общего режима и штраф 140 тысяч рублей. Второй проведет в заключении шесть лет и шесть месяцев, дополнительно выплатив штраф в размере 200 тысяч рублей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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