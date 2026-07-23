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Комитет архитектуры и градостроительства Тамбова внедрит идеи студентов в мастер-план города

Россия » Центр » Тамбов

Студенты ТГТУ разработали проект благоустройства территории на улице Октябрьской, 59 в Тамбове. Работа команды с Института архитектуры, строительства и транспорта заняла второе место в конкурсе "Проектная среда ТГТУ". Проект подготовили по заказу городского комитета архитектуры и градостроительства.

Группа мужчин на фоне карьера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа мужчин на фоне карьера

План предусматривает разделение территории на функциональные зоны. Архитекторы предложили высадить новые растения, обустроить места для отдыха и организовать парковку. Эти изменения должны сделать пространство вокруг дома более удобным для жителей и прохожих.

От чертежей к стройке

Городские власти планируют использовать студенческий набросок как фундамент для дальнейших работ. Мастер-план будут дорабатывать в рамках общей реновации улицы Октябрьской, которая продолжится до принятия итогового решения о комплексном развитии этой территории.

"Идея такого практического сотрудничества со студентами-архитекторами принадлежит главе администрации Максиму Юрьевичу Косенкову. И таким образом уже реализован сквер Гармонии, идёт благоустройство Студенца — в основу легла концепция, разработанная совместно со студентами как раз в первый год сотрудничества. Сейчас в работе дизайн-код по Интернациональной и реконструкция набережной реки Цны. Что касается Октябрьской — мы берём студенческий проект за основу, будем дорабатывать мастер-план", — пояснила главный архитектор города Яна Ломко.

Взаимодействие вуза и мэрии длится с 2022 года. Раз в полгода группы студентов по 3-5 человек берут в работу реальные городские задачи, что позволяет будущим специалистам практиковаться на конкретных объектах города.

Объект Статус проекта / Этап
Сквер Гармонии Реализован
Студенец В процессе благоустройства
ул. Интернациональная Разработка дизайн-кода
Набережная реки Цны Реконструкция
ул. Октябрьская, 59 Доработка мастер-плана
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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