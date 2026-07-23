Сильный дождь затопил подземный пешеходный переход в Симферополе

Дождь затопил подземный пешеходный переход на Куйбышевском кольце в Симферополе. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Фото: unsplash.com by Tsuyoshi Kozu is licensed under Free to use under the Unsplash License Подземный переход

Воду из перехода откачивают сотрудники муниципального учреждения "Город". Рабочие следят за безопасностью людей на этом участке дороги.

"Произошло подтопление подземного пешеходного перехода по адресу: г. Симферополь, Куйбышевское кольцо, на месте работают сотрудники МБУ Город", — сообщили в ведомстве.

Непогода затронула и другие районы полуострова. Ранее в Крыму зафиксировали восемь чрезвычайных ситуаций; семь из них уже ликвидировали.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова