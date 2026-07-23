Дождь затопил подземный пешеходный переход на Куйбышевском кольце в Симферополе. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Воду из перехода откачивают сотрудники муниципального учреждения "Город". Рабочие следят за безопасностью людей на этом участке дороги.
"Произошло подтопление подземного пешеходного перехода по адресу: г. Симферополь, Куйбышевское кольцо, на месте работают сотрудники МБУ Город", — сообщили в ведомстве.
Непогода затронула и другие районы полуострова. Ранее в Крыму зафиксировали восемь чрезвычайных ситуаций; семь из них уже ликвидировали.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.