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Дорожники начали укладку асфальта на участке между Пинюгом и Скрябино в Кировской области

Россия » Поволжье » Киров

В Подосиновском районе Кировской области начали асфальтировать дорогу между поселками Пинюг и Скрябино. Дорожники приступили к работам на 16-километровом участке, который десятилетиями оставался без твердого покрытия.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Трассу капитально обновляют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас техника работает на отрезке длиной 6,1 километра. Строители подготовили грунт и песчаное основание, теперь укладывают нижний слой асфальтобетона.

"Специалисты ведут разработку грунта, возводят земляное полотно, устройство песчаного основания и приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия", — сообщили в правительстве области.

На объекте задействовали 38 единиц спецтехники, ежедневно на смене находятся 49 рабочих. После завершения работ транспортное сообщение северных районов региона станет быстрее и безопаснее.

Параметр Показатель
Общая длина участка 16 км
Текущий объем работ 6,1 км
Количество техники 38 единиц
Численность рабочих 49 человек

Появление асфальта на этом направлении решит давнюю проблему жителей северо-запада области, которые годами зависели от состояния грунтовки.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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