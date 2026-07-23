Дорожники начали укладку асфальта на участке между Пинюгом и Скрябино в Кировской области

В Подосиновском районе Кировской области начали асфальтировать дорогу между поселками Пинюг и Скрябино. Дорожники приступили к работам на 16-километровом участке, который десятилетиями оставался без твердого покрытия.
Трассу капитально обновляют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас техника работает на отрезке длиной 6,1 километра. Строители подготовили грунт и песчаное основание, теперь укладывают нижний слой асфальтобетона.
"Специалисты ведут разработку грунта, возводят земляное полотно, устройство песчаного основания и приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия", — сообщили в правительстве области.
На объекте задействовали 38 единиц спецтехники, ежедневно на смене находятся 49 рабочих. После завершения работ транспортное сообщение северных районов региона станет быстрее и безопаснее.
|Параметр
|Показатель
|Общая длина участка
|16 км
|Текущий объем работ
|6,1 км
|Количество техники
|38 единиц
|Численность рабочих
|49 человек
Появление асфальта на этом направлении решит давнюю проблему жителей северо-запада области, которые годами зависели от состояния грунтовки.
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