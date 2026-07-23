Ростов-на-Дону решил проблему нехватки учебных мест через открытие новой модульной школы

В Ростове-на-Дону к началу учебного года откроют новую школу на 400 мест. Здание возвели на "Вертолетном поле" — территории бывшего аэродрома.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Современное здание школы или детского сада

Стройка прошла в сжатые сроки: модульный корпус собрали за три месяца, с декабря по март этого года. В школе оборудовали 16 классов и вспомогательные помещения. Инженерные сети и системы безопасности уже смонтированы.

Заведение примет учеников из разных районов города с 1 сентября. Педагогический состав и администрация школы уже прошли предварительную подготовку к работе в новом корпусе.

Параметр Данные Вместимость 400 мест Количество классов 16 Срок строительства 3 месяца (дек 2023 — мар 2024)

Появление новой школы помогает городу справиться с нехваткой учебных мест, которая возникла из-за роста числа семей в Ростове.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова