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Ростов-на-Дону решил проблему нехватки учебных мест через открытие новой модульной школы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону к началу учебного года откроют новую школу на 400 мест. Здание возвели на "Вертолетном поле" — территории бывшего аэродрома.

Современное здание школы или детского сада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современное здание школы или детского сада

Стройка прошла в сжатые сроки: модульный корпус собрали за три месяца, с декабря по март этого года. В школе оборудовали 16 классов и вспомогательные помещения. Инженерные сети и системы безопасности уже смонтированы.

Заведение примет учеников из разных районов города с 1 сентября. Педагогический состав и администрация школы уже прошли предварительную подготовку к работе в новом корпусе.

Параметр Данные
Вместимость 400 мест
Количество классов 16
Срок строительства 3 месяца (дек 2023 — мар 2024)

Появление новой школы помогает городу справиться с нехваткой учебных мест, которая возникла из-за роста числа семей в Ростове.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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