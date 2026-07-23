Ростов-на-Дону решил проблему нехватки учебных мест через открытие новой модульной школы

В Ростове-на-Дону к началу учебного года откроют новую школу на 400 мест. Здание возвели на "Вертолетном поле" — территории бывшего аэродрома.
Стройка прошла в сжатые сроки: модульный корпус собрали за три месяца, с декабря по март этого года. В школе оборудовали 16 классов и вспомогательные помещения. Инженерные сети и системы безопасности уже смонтированы.
Заведение примет учеников из разных районов города с 1 сентября. Педагогический состав и администрация школы уже прошли предварительную подготовку к работе в новом корпусе.
|Параметр
|Данные
|Вместимость
|400 мест
|Количество классов
|16
|Срок строительства
|3 месяца (дек 2023 — мар 2024)
Появление новой школы помогает городу справиться с нехваткой учебных мест, которая возникла из-за роста числа семей в Ростове.
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