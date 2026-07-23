Псков и Великие Луки возглавили список городов с наибольшим числом укусов клещей

Псков и Великие Луки стали лидерами по количеству случаев присасывания клещей в Псковской области. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Клещ в пробирке

Город или муниципальный округ Количество случаев Псков 389 Великие Луки 304 Опочецкий округ 120 Невельский округ 109 Псковский округ 102

Ситуация остается напряженной. За одну неделю, с 13 по 19 июля, в больницы региона обратились 96 человек. Около трети пострадавших — дети (34 человека).

"Клещи активны в лесных и пригородных зонах. При посещении таких территорий важно использовать репелленты и проводить регулярные осмотры", — поясняют специалисты.