Псков и Великие Луки возглавили список городов с наибольшим числом укусов клещей

Псков и Великие Луки стали лидерами по количеству случаев присасывания клещей в Псковской области. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
|Город или муниципальный округ
|Количество случаев
|Псков
|389
|Великие Луки
|304
|Опочецкий округ
|120
|Невельский округ
|109
|Псковский округ
|102
Ситуация остается напряженной. За одну неделю, с 13 по 19 июля, в больницы региона обратились 96 человек. Около трети пострадавших — дети (34 человека).
"Клещи активны в лесных и пригородных зонах. При посещении таких территорий важно использовать репелленты и проводить регулярные осмотры", — поясняют специалисты.
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