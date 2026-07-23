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Псков и Великие Луки возглавили список городов с наибольшим числом укусов клещей

Россия » Северо-Запад » Псков

Псков и Великие Луки стали лидерами по количеству случаев присасывания клещей в Псковской области. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ в пробирке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Клещ в пробирке
Город или муниципальный округ Количество случаев
Псков 389
Великие Луки 304
Опочецкий округ 120
Невельский округ 109
Псковский округ 102

Ситуация остается напряженной. За одну неделю, с 13 по 19 июля, в больницы региона обратились 96 человек. Около трети пострадавших — дети (34 человека).

"Клещи активны в лесных и пригородных зонах. При посещении таких территорий важно использовать репелленты и проводить регулярные осмотры", — поясняют специалисты.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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