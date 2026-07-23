Прокуратура обнаружила партию немаркированных молочных продуктов на предприятии в Рязанской области

Прокуратура Михайловского района обнаружила партию молочных продуктов без маркировки на местном перерабатывающем предприятии. Ведомство зафиксировало нарушение правил безопасности пищевой продукции.

Фото: https://pixabay.com by DianaLavrova is licensed under Free Творог зернистый

В холодильной камере завода нашли 75 кг молока и молочных изделий. На упаковках отсутствовали данные о производителе, дате изготовления и сроках годности. Из-за этого специалисты не смогли подтвердить, что продукты безопасны для употребления в пищу.

Прокурор возбудил административное дело против генерального директора предприятия по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов). Материалы дела передали в Арбитражный суд Рязанской области для принятия решения о штрафах.