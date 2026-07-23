Прокурор Тимошин проверит законность вырубки деревьев на набережной Оки

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин начал проверку законности планов по сносу деревьев вдоль левого берега Оки. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что благоустройство набережной может привести к уничтожению зеленых насаждений.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лист растения с белым налётом

Правоохранители проверят, как именно обследовали деревья и соблюдают ли проектировщики правила защиты городского зеленого фонда. Если нарушения подтвердятся, прокуратура применит санкции к ответственным лицам. Ведомство заявило, что держит ситуацию на контроле.

Что планируют построить

Конфликт разгорелся вокруг проекта одной из крупнейших набережных города, которую губернатор Андрей Клычков анонсировал летом 2025 года. Планы включают благоустройство территорий вдоль левого берега реки Ока и реки Орлик.

Конкурс на проектирование выиграло ООО "Точка". По графику проект должны были завершить к апрелю 2026 года, однако источники финансирования для самого строительства пока не определены.

Параметр Данные по проекту Объекты благоустройства Левый берег Оки и левый берег Орлика Проектировщик ООО "Точка" Срок готовности проекта Апрель 2026 года

Для жителей прибрежных районов вопрос сохранения деревьев стоит острее, чем вопрос новой плитки или освещения. Зеленый пояс вдоль рек защищает почву от размыва и создает естественный барьер от городского шума и пыли. Снос насаждений без должной компенсационной высадки может изменить микроклимат в этих частях города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова