Мобильные огневые группы обеспечат защиту объектов инфраструктуры Рязанской области

В Александро-Невском муниципальном округе Рязанской области набирают добровольцев в мобильные огневые группы (МОГ). Бойцы будут бороться с беспилотниками и защищать территорию региона от налетов БПЛА.

Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинские дроны

Инициативу по пополнению резерва выдвинули начальник территориального сектора № 1 Илья Жирков и руководитель сектора ГО и ЧС Григорий Терехов. По их словам, задача групп — обезопасить мирных жителей, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий и объектов инфраструктуры в тылу.

"В то время, когда наши бойцы сражаются с врагом на поле боя специальной военной операции, кто-то должен защитить тыл и мирных жителей от смертельной опасности. Нельзя оставаться в стороне, когда твоя страна, твой регион, а по сути, твой дом, нуждается в помощи", — пояснил Илья Жирков.

Желающие проходят медицинскую комиссию и оформляют документы для заключения трехлетнего контракта с Минобороны России. Служба проходит непосредственно на территории Рязанской области.

Условие службы в МОГ Детали Место службы Рязанская область Срок контракта 3 года Социальные гарантии Денежные выплаты и сохранение рабочего места