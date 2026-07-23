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Спрос на КАСКО в Брянской области увеличился из-за роста автокредитования и новых программ

Россия » Центр » Брянск

Жители Брянской области стали чаще оформлять полисы ОСАГО, но общая сумма выплат страховщикам осталась прежней. За первый квартал 2026 года автомобилисты купили почти 90 тысяч страховок — это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном отделении Банка России.

Затопленная улица в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в сельской местности

Прирост количества договоров не привел к росту прибыли компаний. Сумма уплаченных премий составила 411 млн рублей, что практически равно показателям прошлого года. Причина в том, что средний чек за один полис упал почти на 20% и теперь составляет 4,7 тысячи рублей.

Показатель ОСАГО (I квартал 2026) Значение
Количество полисов почти 90 тыс. шт. (+25%)
Общая сумма премий 411 млн рублей
Средняя стоимость полиса 4,7 тыс. рублей (-20%)

Общая ситуация со страхованием в регионе

Если смотреть на весь рынок страхования в области, динамика иная. Всего за три месяца брянцы заключили более 208 тысяч договоров разных видов. Общий объем сборов вырос на четверть и достиг 2 млрд рублей.

Половина этих средств — около 1 млрд рублей — поступила от добровольного страхования жизни. В этом сегменте сборы за год увеличились в полтора раза. Также заметен рост спроса на КАСКО: жители региона оформили почти 14 тысяч полисов на сумму 237 млн рублей.

Рост интереса к КАСКО связывают с двумя факторами: увеличением продаж машин в кредит, когда страховка обязательна, и появлением краткосрочных программ для владельцев подержанных автомобилей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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