В Псковской области ограничат движение по мосту через реку Еменку с 3 августа

В Невельском округе готовят объездной путь на улице Ясная Поляна. Дорогу асфальтируют, чтобы автомобили могли объехать мост через реку Еменку на время его капитального ремонта.
С 3 августа 2026 года движение по мосту ограничат. Глава муниципалитета Олег Майоров сообщил об этом в своем канале в MAX и рекомендовал водителям заранее планировать маршруты с учетом объезда.
"Движение через мост ограничат с 3 августа 2026", — сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.
|Этап работ
|Срок / Дата
|Ограничение движения по мосту
|с 3 августа 2026 года
|Завершение ремонта моста
|27 ноября 2027 года
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