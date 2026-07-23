В Псковской области ограничат движение по мосту через реку Еменку с 3 августа

В Невельском округе готовят объездной путь на улице Ясная Поляна. Дорогу асфальтируют, чтобы автомобили могли объехать мост через реку Еменку на время его капитального ремонта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

С 3 августа 2026 года движение по мосту ограничат. Глава муниципалитета Олег Майоров сообщил об этом в своем канале в MAX и рекомендовал водителям заранее планировать маршруты с учетом объезда.

"Движение через мост ограничат с 3 августа 2026", — сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.

Этап работ Срок / Дата Ограничение движения по мосту с 3 августа 2026 года Завершение ремонта моста 27 ноября 2027 года