В Заречном доля пенсионеров достигла 40% на фоне сокращения числа новорожденных

Заречный сталкивается с острым дефицитом молодежи и постепенным старением населения. Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Алексей Костин в прямом эфире соцсети "ВКонтакте".
По словам главы города, количество новорожденных сокращается ежегодно, а доля пенсионеров в структуре населения достигла 40%.
Демографический перекос напрямую влияет на городской бюджет. Основные налоговые поступления зависят от работающего населения, в то время как содержание инфраструктуры требует постоянных затрат.
Для стабилизации ситуации городу необходимо привлекать молодые семьи. Такие люди должны занять вакантные места на промышленном предприятии, а также в социальной и бюджетной сферах.
"Нужно привозить сюда молодых людей, молодые семьи, которые обеспечат будущее города", — пояснил Алексей Костин.
Главным препятствием для притока новых жителей остается статус ЗАТО, который накладывает существенные ограничения на въезд и проживание людей.
Отдельным ударом по развитию города стал отток жителей в соседнюю Пензу. Глава ЗАТО отметил, что люди, рожденные и выросшие в Заречном, часто переезжают в район ГПЗ, продолжая работать на местном предприятии, но живя за периметром.
Такой сценарий лишает город существенных средств. Когда дети переходят в школы Пензы, бюджет образования Заречного теряет около 200 тысяч рублей годового дохода с каждого ребенка.
"Этих денег лишились учителя в своих зарплатах, где-то в школе не смогли заменить старые окна, а где-то — отремонтировать протекающую крышу спортзала", — подчеркнул Алексей Костин.
Глава города сообщил, что вопросы развития ЗАТО обсуждались на уровне Совета Федерации. Это дает основания рассчитывать на системные изменения в правилах пребывания и привлечения жителей в город.
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