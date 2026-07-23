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В Заречном доля пенсионеров достигла 40% на фоне сокращения числа новорожденных

Россия » Поволжье » Пенза

Заречный сталкивается с острым дефицитом молодежи и постепенным старением населения. Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Алексей Костин в прямом эфире соцсети "ВКонтакте".

Первоклассники на линейке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Первоклассники на линейке

По словам главы города, количество новорожденных сокращается ежегодно, а доля пенсионеров в структуре населения достигла 40%.

Экономические риски и кадровый голод

Демографический перекос напрямую влияет на городской бюджет. Основные налоговые поступления зависят от работающего населения, в то время как содержание инфраструктуры требует постоянных затрат.

Для стабилизации ситуации городу необходимо привлекать молодые семьи. Такие люди должны занять вакантные места на промышленном предприятии, а также в социальной и бюджетной сферах.

"Нужно привозить сюда молодых людей, молодые семьи, которые обеспечат будущее города", — пояснил Алексей Костин.

Главным препятствием для притока новых жителей остается статус ЗАТО, который накладывает существенные ограничения на въезд и проживание людей.

Проблема "маятниковой" миграции

Отдельным ударом по развитию города стал отток жителей в соседнюю Пензу. Глава ЗАТО отметил, что люди, рожденные и выросшие в Заречном, часто переезжают в район ГПЗ, продолжая работать на местном предприятии, но живя за периметром.

Такой сценарий лишает город существенных средств. Когда дети переходят в школы Пензы, бюджет образования Заречного теряет около 200 тысяч рублей годового дохода с каждого ребенка.

"Этих денег лишились учителя в своих зарплатах, где-то в школе не смогли заменить старые окна, а где-то — отремонтировать протекающую крышу спортзала", — подчеркнул Алексей Костин.

Глава города сообщил, что вопросы развития ЗАТО обсуждались на уровне Совета Федерации. Это дает основания рассчитывать на системные изменения в правилах пребывания и привлечения жителей в город.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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