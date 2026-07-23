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Вице-губернатор Санкт-Петербурга поручил ТЭК и "Теплосети" сократить сроки отключения воды

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга потребовали от теплоснабжающих компаний максимально сократить сроки отключения горячей воды. Об этом 23 июля сообщил вице-губернатор Сергей Кропачев во время прямой линии.

Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

По словам чиновника, он поручил специалистам ТЭК и "Теплосети" свести количество дней без горячего водоснабжения к минимуму. Этим летом около пяти тысяч домов перевели на схему работ, при которой воду отключают всего на срок от одного до четырех дней.

"Я давал поручения коллегам из ТЭК и "Теплосети" снизить количество дней до минимального возможного", — отметил вице-губернатор Сергей Кропачев.

Короткие сроки возможны не везде. Если сети требуют масштабной замены или сложного ремонта, работы могут затянуться до 14 дней. Кропачев подчеркнул, что такие сроки законны, особенно с учетом износа труб "Теплосети", который превышает 50%.

Массовые отключения проходят с мая по август. В этот период специалисты проверяют трубы и проводят гидравлические испытания, чтобы подготовить город к зиме. Работы идут поэтапно в разных районах города; холодное водоснабжение при этом сохраняется.

Вариант работ Срок отключения воды
Стандартный режим (в т. ч. для 5 тыс. новых домов) от 1 до 4 дней
Сложный ремонт или замена сетей до 14 дней

Проверить график отключения горячей воды по своему адресу можно на сайтах ТЭК, "Теплосети" или в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона" на портале комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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