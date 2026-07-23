Сильный ветер и ливни вызвали восемь чрезвычайных ситуаций в Крыму

Сильный ветер и ливни привели к восьми чрезвычайным ситуациям в Крыму. Большинство из них уже устранили, сообщили в ГУ МЧС по полуострову.
Разгул стихии затронул Симферополь и Ялтинский муниципальный округ, включая поселки Симеиз и Голубой Залив. На данный момент спасатели ликвидировали семь из восьми происшествий.
"Зафиксировано 8 происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории Муниципального округа Ялта в г. Ялта, пгт. Симеиз, пгт. Голубой Залив, г. Симферополь, из них 7 ликвидировано", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Симеиз. Там расчеты МЧС откачивают воду из подтопленных жилых домов.
|Показатель
|Значение
|Всего ЧС из-за непогоды
|8
|Ликвидировано ситуаций
|7
|Затронутые районы
|Симферополь, Ялта, Симеиз, Голубой Залив
Разлив воды в жилом секторе и на дорогах южного берега Крыма часто связан с особенностями рельефа и состоянием ливневых систем. В периоды интенсивных осадков это создает риски для инфраструктуры и частного хозяйства.
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