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Сильный ветер и ливни вызвали восемь чрезвычайных ситуаций в Крыму

Россия » Юг » Симферополь

Сильный ветер и ливни привели к восьми чрезвычайным ситуациям в Крыму. Большинство из них уже устранили, сообщили в ГУ МЧС по полуострову.

Шкваловый ворот
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шкваловый ворот

Разгул стихии затронул Симферополь и Ялтинский муниципальный округ, включая поселки Симеиз и Голубой Залив. На данный момент спасатели ликвидировали семь из восьми происшествий.

"Зафиксировано 8 происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории Муниципального округа Ялта в г. Ялта, пгт. Симеиз, пгт. Голубой Залив, г. Симферополь, из них 7 ликвидировано", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Симеиз. Там расчеты МЧС откачивают воду из подтопленных жилых домов.

Показатель Значение
Всего ЧС из-за непогоды 8
Ликвидировано ситуаций 7
Затронутые районы Симферополь, Ялта, Симеиз, Голубой Залив

Разлив воды в жилом секторе и на дорогах южного берега Крыма часто связан с особенностями рельефа и состоянием ливневых систем. В периоды интенсивных осадков это создает риски для инфраструктуры и частного хозяйства.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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