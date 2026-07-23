В крымском городе Саки сохраняются перебои с электричеством. Составить четкий график подачи энергии сейчас не получается, сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.
"Ситуация с энергоснабжением города продолжает оставаться сложной. Еще раз обращаю ваше внимание, что сформировать графики подачи электроэнергии на данное время невозможно", — сказала Юлия Предыбайло.
Сети не выдерживают нагрузки: когда жители включают бытовую технику, происходят скачки напряжения и срабатывает автоматика. Власти просят горожан максимально экономить свет.
Сначала электроэнергию подают на критически важные объекты. В приоритете больницы, водонапорные станции и жилые кварталы, где нет газа (люди зависят от электрических котлов для обогрева).
В администрации отмечают, что остальные городские службы работают штатно: вода и канализация доступны, доставка продуктов и лекарств не прерывалась. Социальные выплаты и пенсии приходят в срок.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.