Энергосети в Саки не выдерживают нагрузки и срабатывают автоматические системы

В крымском городе Саки сохраняются перебои с электричеством. Составить четкий график подачи энергии сейчас не получается, сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

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"Ситуация с энергоснабжением города продолжает оставаться сложной. Еще раз обращаю ваше внимание, что сформировать графики подачи электроэнергии на данное время невозможно", — сказала Юлия Предыбайло.

Сети не выдерживают нагрузки: когда жители включают бытовую технику, происходят скачки напряжения и срабатывает автоматика. Власти просят горожан максимально экономить свет.

Сначала электроэнергию подают на критически важные объекты. В приоритете больницы, водонапорные станции и жилые кварталы, где нет газа (люди зависят от электрических котлов для обогрева).

В администрации отмечают, что остальные городские службы работают штатно: вода и канализация доступны, доставка продуктов и лекарств не прерывалась. Социальные выплаты и пенсии приходят в срок.

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