В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля

В пятницу, 24 июля, 155 адресов в Туле временно останутся без электричества. Об отключениях предупредили в АО "Тульские городские электрические сети".
Энергетики планируют провести капитальный ремонт оборудования и заменить старые опоры на новые железобетонные. Также мастера установят приборы учета, смонтируют самонесущий изолированный провод, замерят напряжение и перераспределят нагрузки в сети.
|Параметр
|Детали
|Дата отключений
|24 июля (пятница)
|Количество адресов
|155
|Причины работ
|Капремонт, замена опор и проводов, установка счетчиков
Обычно такие работы помогают снизить количество аварийных отключений в будущем, так как износ старых сетей приводит к частым скачкам напряжения и обрывам.
Полный перечень домов и временные интервалы отключений опубликованы на официальном сайте АО "Тульские городские электрические сети".
Рекомендуется обратиться в диспетчерскую службу электросетей или оставить заявку через муниципальные сервисы сообщения о проблемах ЖКХ.
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