В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля

В пятницу, 24 июля, 155 адресов в Туле временно останутся без электричества. Об отключениях предупредили в АО "Тульские городские электрические сети".

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрик у электрического щита

Энергетики планируют провести капитальный ремонт оборудования и заменить старые опоры на новые железобетонные. Также мастера установят приборы учета, смонтируют самонесущий изолированный провод, замерят напряжение и перераспределят нагрузки в сети.

Параметр Детали Дата отключений 24 июля (пятница) Количество адресов 155 Причины работ Капремонт, замена опор и проводов, установка счетчиков

Обычно такие работы помогают снизить количество аварийных отключений в будущем, так как износ старых сетей приводит к частым скачкам напряжения и обрывам.

Ответы на популярные вопросы

Где посмотреть точный список улиц?

Полный перечень домов и временные интервалы отключений опубликованы на официальном сайте АО "Тульские городские электрические сети".

Что делать, если свет не дали в обещанный срок?

Рекомендуется обратиться в диспетчерскую службу электросетей или оставить заявку через муниципальные сервисы сообщения о проблемах ЖКХ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех