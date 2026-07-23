В Тульской области обновили состав и структуру Координационного совета по делам ветеранов. Теперь орган переподчинен министерству внутренней политики региона.
Изменения коснулись не только административной привязки, но и состава участников. На первой встрече в новом формате обсудили вопросы социальной защиты, медицинской реабилитации и поддержки людей, имеющих статус ветерана.
Основной акцент сделали на взаимодействии старшего поколения с молодежью. Чтобы патриотическое воспитание не оставалось формальностью, решили создать конкретный план работы. Ветераны будут сотрудничать с молодежными центрами и образовательными учреждениями области.
"На первом заседании в обновлённом формате обсудили поддержку ветеранов, медицинскую реабилитацию и социальную защиту. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодёжи", — сообщили на официальном сайте правительства Тульской области.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.