В Тульской области пересмотрели формат поддержки ветеранов и их реабилитации

В Тульской области обновили состав и структуру Координационного совета по делам ветеранов. Теперь орган переподчинен министерству внутренней политики региона.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Долгожители

Изменения коснулись не только административной привязки, но и состава участников. На первой встрече в новом формате обсудили вопросы социальной защиты, медицинской реабилитации и поддержки людей, имеющих статус ветерана.

Основной акцент сделали на взаимодействии старшего поколения с молодежью. Чтобы патриотическое воспитание не оставалось формальностью, решили создать конкретный план работы. Ветераны будут сотрудничать с молодежными центрами и образовательными учреждениями области.

"На первом заседании в обновлённом формате обсудили поддержку ветеранов, медицинскую реабилитацию и социальную защиту. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодёжи", — сообщили на официальном сайте правительства Тульской области.

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