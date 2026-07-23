В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа

В Трубчевске Брянской области реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа. На перекрестке улиц Ленина и Новоленинской создают общественное пространство с двухуровневым каскадным фонтаном, амфитеатром и летней сценой. Также здесь появятся ротонда и входная группа с колоннами.
Для жителей города это означает возвращение утраченного центра досуга. Раньше здесь работали мастерские, проходили ярмарки и народные гулянья, но со временем пруд заболотился, а берега заросли кустарником. Теперь территорию очищают от сорняков и застраивают современной инфраструктурой: прокладывают новые дорожки, ставят скамейки, монтируют освещение и систему видеонаблюдения.
|Источник финансирования
|Сумма
|Бюджетные средства (федеральный конкурс)
|76,5 млн рублей
|Частный инвестор (АПХ "Мираторг")
|9 млн рублей
|Итого
|85,5 млн рублей
Водоем назван в честь купцов Гамовых, которые владели в этом районе прядильным и канатным производством. С этой семьей связана и история пожарной каланчи города — один из представителей династии подарил ее Трубчевску в 1894 году. В те времена воду для тушения пожаров брали именно из этого пруда.
"Мы рады поддержать трубчевский проект", — сообщили в пресс-службе АПХ "Мираторг".
Обновление сквера возвращает Трубчевску точку притяжения, которая была утрачена десятилетия назад. Появление летней сцены и амфитеатра позволит проводить городские праздники и концерты в историческом центре, что оживит район и создаст условия для работы местного малого бизнеса.
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