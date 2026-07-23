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В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа

Россия » Центр » Брянск

В Трубчевске Брянской области реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа. На перекрестке улиц Ленина и Новоленинской создают общественное пространство с двухуровневым каскадным фонтаном, амфитеатром и летней сценой. Также здесь появятся ротонда и входная группа с колоннами.

Парк, озеро, деревья
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Парк, озеро, деревья

Для жителей города это означает возвращение утраченного центра досуга. Раньше здесь работали мастерские, проходили ярмарки и народные гулянья, но со временем пруд заболотился, а берега заросли кустарником. Теперь территорию очищают от сорняков и застраивают современной инфраструктурой: прокладывают новые дорожки, ставят скамейки, монтируют освещение и систему видеонаблюдения.

Источник финансирования Сумма
Бюджетные средства (федеральный конкурс) 76,5 млн рублей
Частный инвестор (АПХ "Мираторг") 9 млн рублей
Итого 85,5 млн рублей

Водоем назван в честь купцов Гамовых, которые владели в этом районе прядильным и канатным производством. С этой семьей связана и история пожарной каланчи города — один из представителей династии подарил ее Трубчевску в 1894 году. В те времена воду для тушения пожаров брали именно из этого пруда.

"Мы рады поддержать трубчевский проект", — сообщили в пресс-службе АПХ "Мираторг".

Чем это важно для города

Обновление сквера возвращает Трубчевску точку притяжения, которая была утрачена десятилетия назад. Появление летней сцены и амфитеатра позволит проводить городские праздники и концерты в историческом центре, что оживит район и создаст условия для работы местного малого бизнеса.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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