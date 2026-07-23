В городе Буйнакске Республики Дагестан судебные приставы вместе с представителями газовой службы провели рейд по адресам жителей, которые годами не оплачивали поставку газа.
Сотрудники ведомств посетили злостных должников, чтобы потребовать погашения задолженности. Часть горожан оплатила счета сразу после визита специалистов. Тем же, кто накопил долги в сотни тысяч рублей, отключили газ и арестовали имущество для последующего взыскания средств.
Параллельно с финансовой проверкой газовики осмотрели внутридомовое оборудование и проверили точность работы счетчиков. Это позволило выявить технические неисправности и нарушения в эксплуатации сетей.
Подобные рейды влияют на общую финансовую дисциплину в городе и безопасность жилого фонда. Своевременная оплата ресурсов позволяет предприятиям поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, а проверка оборудования предотвращает аварии и утечки газа.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.