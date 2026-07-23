Приставы в Буйнакске перешли к жёстким мерам по взысканию долгов за газ

В городе Буйнакске Республики Дагестан судебные приставы вместе с представителями газовой службы провели рейд по адресам жителей, которые годами не оплачивали поставку газа.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Газ в доме

Сотрудники ведомств посетили злостных должников, чтобы потребовать погашения задолженности. Часть горожан оплатила счета сразу после визита специалистов. Тем же, кто накопил долги в сотни тысяч рублей, отключили газ и арестовали имущество для последующего взыскания средств.

Параллельно с финансовой проверкой газовики осмотрели внутридомовое оборудование и проверили точность работы счетчиков. Это позволило выявить технические неисправности и нарушения в эксплуатации сетей.

"Гражданам необходимо ответственно относиться к коммунальным платежам, иначе их ждут жесткие меры принудительного взыскания", — сообщили представители газовой службы.

Подобные рейды влияют на общую финансовую дисциплину в городе и безопасность жилого фонда. Своевременная оплата ресурсов позволяет предприятиям поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, а проверка оборудования предотвращает аварии и утечки газа.