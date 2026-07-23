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Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Департамент транспорта Ростова-на-Дону требует через суд 1,7 миллиона рублей с "Южной транспортной компании". Перевозчик обслуживает микрорайон Суворовский по маршрутам №№ 1, 18, 27, 43 и 81.

Ночной город и автобус
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Ночной город и автобус

В Арбитражном суде Ростовской области зафиксировали систематические нарушения условий муниципального контракта. Городские власти указывают на дефицит автобусов на линии, из-за чего сбивается график движения. Пассажиры также жаловались на грязь в салонах и неработающие кондиционеры.

Объект спора Детали
Сумма штрафа 1,7 млн рублей
Маршруты № 1, 18, 27, 43, 81
Причины иска Срыв графика, грязные салоны, поломки кондиционеров

Ситуация с транспортом в Суворовском остается напряженной. Второй перевозчик на этом направлении — "Янтарь-1" — тоже работает с перебоями и вызывает критику.

В мэрии рассматривают вариант забрать маршруты у частников и передать их под управление муниципального предприятия, чтобы стабилизировать сообщение с микрорайоном.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах
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