Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах

Департамент транспорта Ростова-на-Дону требует через суд 1,7 миллиона рублей с "Южной транспортной компании". Перевозчик обслуживает микрорайон Суворовский по маршрутам №№ 1, 18, 27, 43 и 81.
В Арбитражном суде Ростовской области зафиксировали систематические нарушения условий муниципального контракта. Городские власти указывают на дефицит автобусов на линии, из-за чего сбивается график движения. Пассажиры также жаловались на грязь в салонах и неработающие кондиционеры.
|Объект спора
|Детали
|Сумма штрафа
|1,7 млн рублей
|Маршруты
|№ 1, 18, 27, 43, 81
|Причины иска
|Срыв графика, грязные салоны, поломки кондиционеров
Ситуация с транспортом в Суворовском остается напряженной. Второй перевозчик на этом направлении — "Янтарь-1" — тоже работает с перебоями и вызывает критику.
В мэрии рассматривают вариант забрать маршруты у частников и передать их под управление муниципального предприятия, чтобы стабилизировать сообщение с микрорайоном.
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