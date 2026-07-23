В дагестанском селе Унцукуль изъяли 14 майнинг-устройств для добычи криптовалюты

В одном из жилых секторов села Унцукуль Республики Дагестан обнаружили и изъяли 14 майнинг-устройств для добычи криптовалюты. Общая мощность оборудования составила около 49 кВт.

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На объект прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативная группа. Сейчас специалисты проверяют законность подключения оборудования к электросетям и устанавливают владельцев устройств.

Нелегальный майнинг создает избыточную нагрузку на трансформаторные подстанции. Это приводит к аварийным отключениям электричества в соседних домах, а перегрев старых сетей повышает риск коротких замыканий и пожаров.

Показатель Значение Количество изъятых устройств 14 штук Суммарная мощность ~49 кВт

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех