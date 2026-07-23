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В дагестанском селе Унцукуль изъяли 14 майнинг-устройств для добычи криптовалюты

Россия » Юг » Махачкала

В одном из жилых секторов села Унцукуль Республики Дагестан обнаружили и изъяли 14 майнинг-устройств для добычи криптовалюты. Общая мощность оборудования составила около 49 кВт.

Монета биткоина на материнской плате
Фото: https://unsplash.com by Michael Förtsch is licensed under Free
Монета биткоина на материнской плате

На объект прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативная группа. Сейчас специалисты проверяют законность подключения оборудования к электросетям и устанавливают владельцев устройств.

Нелегальный майнинг создает избыточную нагрузку на трансформаторные подстанции. Это приводит к аварийным отключениям электричества в соседних домах, а перегрев старых сетей повышает риск коротких замыканий и пожаров.

Показатель Значение
Количество изъятых устройств 14 штук
Суммарная мощность ~49 кВт
  Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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