Министр МВД Республики Мордовия сообщил о необходимости восстановления восьми отделов полиции

Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел отремонтированный опорный пункт полиции на проспекте 70-летия Октября. Объект привели в порядок по распоряжению руководителя региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Полицейские сотрудники за рабочим столом

В Саранске изменили подход к финансированию и организации работ по обновлению полицейских участков. Теперь правительство республики взаимодействует с городской администрацией напрямую, чтобы сократить сроки ремонта помещений.

"В нашем обществе сохраняется очень высокое доверие к сотрудникам МВД Республики Мордовия. Благодаря вашей профессиональной и предметной работе оперативная обстановка в Мордовии находится под контролем. Сотрудники МВД должны работать в хороших условиях", — подчеркнул Артём Здунов.

Планы по обновлению инфраструктуры

В ходе визита министр МВД Республики Мордовия Юрий Поляков сообщил, что срочное восстановление требуется еще в восьми отделах. Также в ближайшее время приведут в нормативное состояние пункт полиции на улице Веселовского.

Артём Здунов поручил мэру Саранска Владимиру Быкову выделить средства и гарантировать финансирование этих работ.

Помимо ремонта зданий, правительство республики поддерживает личный состав материально. С прошлого года участковые уполномоченные полиции получают ежеквартальные пособия.

Направление поддержки Мера реализации Материальная помощь Ежеквартальные выплаты участковым уполномоченным Инфраструктура Ремонт опорных пунктов (8 объектов в очереди)