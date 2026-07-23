Министр МВД Республики Мордовия сообщил о необходимости восстановления восьми отделов полиции

Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел отремонтированный опорный пункт полиции на проспекте 70-летия Октября. Объект привели в порядок по распоряжению руководителя региона.
В Саранске изменили подход к финансированию и организации работ по обновлению полицейских участков. Теперь правительство республики взаимодействует с городской администрацией напрямую, чтобы сократить сроки ремонта помещений.
"В нашем обществе сохраняется очень высокое доверие к сотрудникам МВД Республики Мордовия. Благодаря вашей профессиональной и предметной работе оперативная обстановка в Мордовии находится под контролем. Сотрудники МВД должны работать в хороших условиях", — подчеркнул Артём Здунов.
В ходе визита министр МВД Республики Мордовия Юрий Поляков сообщил, что срочное восстановление требуется еще в восьми отделах. Также в ближайшее время приведут в нормативное состояние пункт полиции на улице Веселовского.
Артём Здунов поручил мэру Саранска Владимиру Быкову выделить средства и гарантировать финансирование этих работ.
Помимо ремонта зданий, правительство республики поддерживает личный состав материально. С прошлого года участковые уполномоченные полиции получают ежеквартальные пособия.
|Направление поддержки
|Мера реализации
|Материальная помощь
|Ежеквартальные выплаты участковым уполномоченным
|Инфраструктура
|Ремонт опорных пунктов (8 объектов в очереди)
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