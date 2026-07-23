Хватит на всех: в Карелии резко пересмотрели жесткие правила отпуска горючего на заправках

Власти Карелии пересмотрели правила продажи топлива на розничном рынке. Лимит на отпуск бензина на АЗС республики увеличили до 40 литров в одни руки. О новом решении сообщил 23 июля глава региона Артур Парфенчиков.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Текущие нормы и логистика

Пересмотр ограничений затронул только легковой транспорт. Для других категорий правила остались жесткими. По словам главы республики, лимиты на дизельное топливо сохраняются на отметке 60 литров, а для большегрузного транспорта — 250 литров.

Чтобы стабилизировать наполняемость резервуаров, "Роснефть" направила в регион дополнительные бензовозы. Перестройка транспортных цепочек позволила сбить ажиотажный спрос и сократить заторы на подъездах к АЗС. Это особенно важно на фоне общей трансформации торговой карты региона, где логистика становится определяющим фактором.

"Рост лимитов — это сигнал о постепенном насыщении рынка. Однако важно понимать, что логистическое плечо в северных районах остается длинным, что требует жесткого контроля за графиком поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Состояние заправочной сети

На данный момент в Карелии работают 52 станции. Основные усилия оперативного штаба направлены на северные районы, где перебои с горючим все еще носят точечный характер. Власти также рассматривают варианты привлечения к работе частных заправочных пунктов для расширения охвата.

Тип топлива / Транспорта Новый лимит Бензин (все марки) 40 литров Дизельное топливо 60 литров Большегрузы 250 литров

Развитие придорожного сервиса идет параллельно с крупными инфраструктурными проектами. Например, в Сортавале уже возводят масштабные объекты для туристов, что увеличит нагрузку на местную сеть АЗС в ближайшие годы.

"Проблемы с топливом в северных широтах часто связаны с сезонным спросом. Сейчас необходимо наладить бесперебойное снабжение именно тех точек, которые удалены от федеральных трасс", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ситуация на федеральном уровне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что напряженность на рынке горюче-смазочных материалов в стране спадает. В регионах начались системные отгрузки предприятиям аграрного сектора, что стабилизирует общую экономическую ситуацию.

Ответы на популярные вопросы

Сколько бензина можно заправить за один раз?

Для легковых автомобилей лимит составляет 40 литров на всех станциях республики.

Изменились ли правила для дизельного топлива?

Нет, лимит для дизеля остался прежним — 60 литров для обычных машин и 250 литров для фур.

Где в Карелии сохраняется дефицит?

Сложности фиксируются в отдаленных северных районах, но они носят временный характер.

Как решают проблему очередей?

Усилена логистика компании "Роснефть" и задействовано большее число бензовозов для доставки.

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