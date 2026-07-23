Летний отдых оказался с подвохом: безопасные пляжи Москвы можно пересчитать по пальцам

Август в столице — это время, когда асфальт начинает плавиться, а аномальная жара в Москве заставляет горожан мечтать о воде. Но искупаться в мегаполисе и не поймать букет инфекций — задача со звездочкой. Роспотребнадзор еженедельно перекраивает карту разрешенных локаций, закрывая пруды из-за микробиологических сюрпризов. На текущий момент из девяти подготовленных зон "зеленый свет" горит лишь для половины.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Купание запрещено

"Пробы воды берут каждые десять дней. Основная проблема — органическое загрязнение. Если микробиологические показатели зашкаливают, купание немедленно запрещают, чтобы избежать вспышек кишечных инфекций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Пятерка выживших: безопасные водоемы августа

Пока популярные "Тропарево" и "Динамо" отдыхают на скамейке запасных из-за грязной воды, основной поток отдыхающих летит в СЗАО и на восток. Краткий перечень легальных водных процедур:

Озеро Белое (ВАО): вечная классика Косино, песчаный берег и яхты.

вечная классика Косино, песчаный берег и яхты. Путяевский пруд №1 (ВАО): для тех, кто любит вайб "Сокольников".

для тех, кто любит вайб "Сокольников". Серебряный бор (пляжи №2 и №3): местный "Лазурный берег" с соснами и FacePay на входе в бассейны.

местный "Лазурный берег" с соснами и FacePay на входе в бассейны. Пионерский пруд (ЦАО): единственный вариант внутри Садового кольца, где вместо дна — плитка, а вода фильтруется как в аквариуме.

Многие москвичи предпочитают не рисковать со стоячей водой и выбирают открытые бассейны на фестивальных площадках. Это безопаснее, чем гадать, не приплыла ли к берегу кишечная палочка. К тому же, масштабное преображение старого фонда и застройка Новой Москвы подстегнули развитие локальных зон отдыха прямо внутри жилых кластеров.

Где лучше кинуть кости: детализация локаций

Серебряный бор — это база. Пляж №3 растянулся почти на километр. Здесь можно найти всё: от волейбольных сеток до лофтовых кафе. Помните, что на личном авто сюда не пустят — придется осваивать электробусы или крутить педали. Пляж №2 чуть компактнее, но там есть подогреваемый бассейн — спасение, когда вода в реке еще не прогрелась.

Белое озеро манит пологим входом — идеально для тех, кто пришел с детьми. Пока дети строят замки, взрослые могут арендовать сап или рыболовные снасти. Добираться удобно: мимо пролетают маршруты от "Выхино" и "Новокосино", а на востоке как раз обещают продление метро, что сделает Косино еще доступнее.

Локация Главная фишка Серебряный Бор №3 Зона "Русский ниндзя" и бесконечный пляж Пионерский пруд Пальмы в кадках и платная сауна в центре Озеро Белое Бесплатная парковка и школа парусного спорта

"Для столицы важно не просто открыть пляж, а обеспечить безопасность. На всех легальных точках обязаны быть спасатели и медпункт. Купание вне этих зон — экстремальный спорт с риском для здоровья", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Инфраструктура и логистика

Почти везде вход свободный, кроме Пионерского пруда в Парке Горького. Там "курорт" работает по сеансам, а за чистоту воды отвечает сложная система фильтрации. Если планируете поездку на Путяевский пруд, имейте в виду: там нет общепита. Либо берите доставку к входу в парк, либо несите бутерброды с собой.

Для фанатов Новой Москвы и Замкадья ситуация сложнее: зоны отдыха вроде "Школьного" часто закрываются из-за сбросов или ливней. Актуальное состояние воды всегда лучше чекать на сайте Роспотребнадзора перед тем, как вызывать такси или штурмовать электрички.

Ответы на популярные вопросы

Где в Москве самый чистый песок?

Лидируют пляжи Серебряного бора и Пионерский пруд. На последнем песок регулярно просеивают и чистят, так как вход платный.

Можно ли жарить шашлыки у воды?

Только в специально оборудованных пикниковых точках с мангалами. Например, в Серебряном бору их около двадцати, и лучше бронировать заранее.

Почему закрыли "Тропарево"?

Обычно это происходит из-за превышения норм по кишечной палочке. Как только пробы покажут норму, водоем снова откроют.

Работают ли пляжи ночью?

Официальные зоны отдыха открыты круглосуточно, однако спасатели и медпункты работают преимущественно с 9:00 до 21:00.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова