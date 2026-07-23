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Обычная поездка за бензином превратилась в испытание: Башкирия меняет работу АЗС из-за угрозы БПЛА

Россия » Поволжье » Уфа

В Башкирии внедряют жесткие протоколы безопасности на объектах топливной инфраструктуры. Из-за угрозы атак украинских беспилотников часть автозаправочных станций вынуждена приостанавливать работу и прекращать отгрузку горючего. Меры коснулись крупнейших игроков рынка в регионе, что уже спровоцировало ажиотажный спрос и заторы на действующих АЗС.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Режим паузы: как работают заправки при угрозе

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин подтвердил, что при объявлении режима "Беспилотная опасность" работа топливного сектора частично парализуется. Утром 23 июля республика провела в таком режиме около трех часов. В это время компания "ЛУКОЙЛ" полностью закрыла свои станции и прекратила налив нефтепродуктов в бензовозы.

При этом инфраструктура ПАО "АНК "Башнефть" сохранила прежний график работы. Несмотря на жару, заставляющую коммунальные службы охлаждать асфальт на дорогах Уфы, заправки этой сети продолжали обслуживать клиентов даже в период действия предупреждения о БПЛА.

"Ситуация в Башкирии наглядно показывает уязвимость региональной логистики. Когда один из крупнейших операторов выключает рубильник из соображений безопасности, нагрузка на оставшиеся станции возрастает кратно. Бюджет республики и инвестиционный климат зависят от стабильности промышленных гигантов, но сейчас вопросы защиты активов выходят на первый план", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Топливный голод и очереди в Уфе

Трехчасовой простой привел к системному сбою. К полудню на 31 заправке Уфы скопилось более 800 автомобилей. Проблема усугубляется тем, что часть отдаленных районов республики, например Зауралье, испытывает дефицит бензина уже несколько дней. В Хайбуллинском районе все три действующие АЗС стоят пустыми, а жители вынуждены часами ждать подвоза топлива, пока в столице проводят рейды по проверке транспорта.

Компания Действия при угрозе БПЛА
ЛУКОЙЛ Закрытие АЗС, остановка отгрузки в бензовозы
Башнефть Продолжение работы в штатном режиме

"Объекты энергетики — это цели с высоким риском. Приостановка работы в моменты угроз является стандартной мерой минимизации ущерба. Главная сложность здесь — предсказать длительность таких пауз. Эвакуация персонала и техники оправдана, если есть риск прямого попадания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Оценка рисков и логистики

Для стабилизации обстановки власти договорились с "Башнефтью" об увеличении отгрузок на 14%. Это должно закрыть потребности не только сетевых, но и частных заправок. Ситуация осложняется тем, что Башкирия стала популярным местом для бюджетного туризма, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и заправочную инфраструктуру в летний период.

Ответы на популярные вопросы

Почему заправки закрываются именно во время угрозы БПЛА?

Это мера пожарной безопасности и защиты персонала. Налив нефтепродуктов — самый опасный процесс, при котором случайное возгорание приведет к уничтожению всей базы.

Как долго длится простой из-за беспилотной опасности?

Режим вводит оперативный штаб. В среднем ограничения действуют от 2 до 5 часов, до момента официальной отмены угрозы.

Будет ли дефицит топлива в Уфе?

Власти заявляют, что бензина в республике достаточно, а задержки связаны исключительно с логистикой и перерывами на безопасность.

Коснутся ли ограничения цен на бензин?

Прямой связи между режимом безопасности и ценниками нет, однако логистические издержки могут косвенно влиять на стоимость топлива в будущем.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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