В Башкирии внедряют жесткие протоколы безопасности на объектах топливной инфраструктуры. Из-за угрозы атак украинских беспилотников часть автозаправочных станций вынуждена приостанавливать работу и прекращать отгрузку горючего. Меры коснулись крупнейших игроков рынка в регионе, что уже спровоцировало ажиотажный спрос и заторы на действующих АЗС.
Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин подтвердил, что при объявлении режима "Беспилотная опасность" работа топливного сектора частично парализуется. Утром 23 июля республика провела в таком режиме около трех часов. В это время компания "ЛУКОЙЛ" полностью закрыла свои станции и прекратила налив нефтепродуктов в бензовозы.
При этом инфраструктура ПАО "АНК "Башнефть" сохранила прежний график работы. Несмотря на жару, заставляющую коммунальные службы охлаждать асфальт на дорогах Уфы, заправки этой сети продолжали обслуживать клиентов даже в период действия предупреждения о БПЛА.
"Ситуация в Башкирии наглядно показывает уязвимость региональной логистики. Когда один из крупнейших операторов выключает рубильник из соображений безопасности, нагрузка на оставшиеся станции возрастает кратно. Бюджет республики и инвестиционный климат зависят от стабильности промышленных гигантов, но сейчас вопросы защиты активов выходят на первый план", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Трехчасовой простой привел к системному сбою. К полудню на 31 заправке Уфы скопилось более 800 автомобилей. Проблема усугубляется тем, что часть отдаленных районов республики, например Зауралье, испытывает дефицит бензина уже несколько дней. В Хайбуллинском районе все три действующие АЗС стоят пустыми, а жители вынуждены часами ждать подвоза топлива, пока в столице проводят рейды по проверке транспорта.
|Компания
|Действия при угрозе БПЛА
|ЛУКОЙЛ
|Закрытие АЗС, остановка отгрузки в бензовозы
|Башнефть
|Продолжение работы в штатном режиме
"Объекты энергетики — это цели с высоким риском. Приостановка работы в моменты угроз является стандартной мерой минимизации ущерба. Главная сложность здесь — предсказать длительность таких пауз. Эвакуация персонала и техники оправдана, если есть риск прямого попадания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Для стабилизации обстановки власти договорились с "Башнефтью" об увеличении отгрузок на 14%. Это должно закрыть потребности не только сетевых, но и частных заправок. Ситуация осложняется тем, что Башкирия стала популярным местом для бюджетного туризма, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и заправочную инфраструктуру в летний период.
Это мера пожарной безопасности и защиты персонала. Налив нефтепродуктов — самый опасный процесс, при котором случайное возгорание приведет к уничтожению всей базы.
Режим вводит оперативный штаб. В среднем ограничения действуют от 2 до 5 часов, до момента официальной отмены угрозы.
Власти заявляют, что бензина в республике достаточно, а задержки связаны исключительно с логистикой и перерывами на безопасность.
Прямой связи между режимом безопасности и ценниками нет, однако логистические издержки могут косвенно влиять на стоимость топлива в будущем.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.