Красноперекопский и Красногвардейский районы Крыма получают воду по графику

В Армянске, Нижнегорском и Советском районах Крыма восстановили круглосуточную подачу воды. Часть населенных пунктов региона по-прежнему получает ресурс по графику — утром и вечером. Об этом сообщил директор ГУП "Воды Крыма" Максим Новик.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли воды создают волны на поверхности воды

В Армянске две недели воду давали лишь один раз в сутки. Ситуация изменилась после восстановления электроснабжения: теперь насосные станции работают в штатном режиме, а использование дизель-генераторов, которые поддерживали систему в период отключений, стало второстепенным.

В Нижнегорском и Советском районах подача воды также вернулась к круглосуточному циклу благодаря наполнению резервуаров при наличии электричества.

Где сохраняется график подачи

В ряде районов специалисты намеренно не перегружают электросети, даже если напряжение в них появилось. Это вынуждает использовать генераторы и ограничивать время подачи воды.

Красноперекопск и Красноперекопский район: из-за низкого напряжения в сети воду подают дважды в сутки по 3-4 часа за раз.

из-за низкого напряжения в сети воду подают дважды в сутки по 3-4 часа за раз. Раздольненский район: режим зависит от конкретной насосной станции — часть работает круглосуточно, часть по графику.

режим зависит от конкретной насосной станции — часть работает круглосуточно, часть по графику. Красногвардейский район: здесь функционируют более 60 генераторов для обеспечения работы около 200 источников водоснабжения. Подача идет по схеме "утро — вечер".

Для поддержки жителей в проблемных точках задействовали более 50 автоцистерн. Машины перебрасывают между регионами в зависимости от остроты ситуации.

"В каждом районе системы водоснабжения индивидуальные, поэтому мы подстраиваемся. Где-то, как на Южном берегу Крыма, зависим от канализационных насосных станций, где-то работаем от сети или генераторов", — пояснил Максим Новик.

Район / Город Режим подачи воды Источник питания Армянск, Советский, Нижнегорский р-ны Круглосуточно Электросеть Красноперекопск, Красноперекопский р-н Дважды в сутки (по 3-4 часа) Генераторы Красногвардейский р-н Утро — вечер Генераторы (более 60 ед.) Раздольненский р-н Смешанный (круглосуточно / график) Сеть / Генераторы