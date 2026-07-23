Красноперекопский и Красногвардейский районы Крыма получают воду по графику

В Армянске, Нижнегорском и Советском районах Крыма восстановили круглосуточную подачу воды. Часть населенных пунктов региона по-прежнему получает ресурс по графику — утром и вечером. Об этом сообщил директор ГУП "Воды Крыма" Максим Новик.
В Армянске две недели воду давали лишь один раз в сутки. Ситуация изменилась после восстановления электроснабжения: теперь насосные станции работают в штатном режиме, а использование дизель-генераторов, которые поддерживали систему в период отключений, стало второстепенным.
В Нижнегорском и Советском районах подача воды также вернулась к круглосуточному циклу благодаря наполнению резервуаров при наличии электричества.
В ряде районов специалисты намеренно не перегружают электросети, даже если напряжение в них появилось. Это вынуждает использовать генераторы и ограничивать время подачи воды.
Для поддержки жителей в проблемных точках задействовали более 50 автоцистерн. Машины перебрасывают между регионами в зависимости от остроты ситуации.
"В каждом районе системы водоснабжения индивидуальные, поэтому мы подстраиваемся. Где-то, как на Южном берегу Крыма, зависим от канализационных насосных станций, где-то работаем от сети или генераторов", — пояснил Максим Новик.
|Район / Город
|Режим подачи воды
|Источник питания
|Армянск, Советский, Нижнегорский р-ны
|Круглосуточно
|Электросеть
|Красноперекопск, Красноперекопский р-н
|Дважды в сутки (по 3-4 часа)
|Генераторы
|Красногвардейский р-н
|Утро — вечер
|Генераторы (более 60 ед.)
|Раздольненский р-н
|Смешанный (круглосуточно / график)
|Сеть / Генераторы
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