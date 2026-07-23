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Оренбургский суд назначил штраф главе УК за дефекты фасадов и коррозию газопроводов в домах

Россия » Поволжье » Оренбург

Руководитель управляющей компании выплатит штраф в размере 55 тысяч рублей за плохое содержание жилого фонда. Решение вынес суд после того, как в нескольких многоквартирных домах обнаружили грубые нарушения лицензионных требований.

Передача документов
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Передача документов

Инспекторы проверили состояние домов №15 и №16 во втором микрорайоне, здания №2 по улице Ворошилова и дома №11 по улице 8 Марта. Состояние подъездов и фасадов оказалось неудовлетворительным: в помещениях отслаивалась штукатурка и краска на лестничных клетках, стены и потолки имели видимые повреждения.

Снаружи зданий зафиксировали дефекты цоколей и отмосток. Также специалисты обнаружили поверхностную коррозию газопроводов, проложенных по фасадам.

"Суд признал директора управляющей компании виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ", — сообщили в суде.

Сумму штрафа снизили с учетом того, что руководитель УК признала вину и начала устранять недостатки. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Объект проверки Выявленные дефекты
Дома №15, 16 (2-й мкр), №2 (ул. Ворошилова), №11 (ул. 8 Марта) Повреждение отделки стен, потолков и лестниц, износ цоколей и отмосток, коррозия газопроводов на фасадах
Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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