Отремонтированная поликлиника в поселке Новогуровский начнет обслуживать 4200 человек

В поселке Новогуровский Алексинского района открылась поликлиника после капитального ремонта. Теперь жители поселка и окрестностей могут проходить обследование и лечение в обновленном здании.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Осмотр новорожденного ребенка врачом

Рабочие полностью переоборудовали кабинеты врачей, процедурные и прививочные помещения, а также блоки физиотерапии. В холле организовали новую регистратуру и зоны ожидания для пациентов.

Для безопасности людей в медучреждении смонтировали систему видеонаблюдения. Ремонт профинансировали через нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Параметр Данные Количество прикрепленного населения около 4200 человек Обновленные блоки врачебные кабинеты, прививочные, процедурные, физиотерапия Основание работ нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Для обычного жителя Новогуровского это означает, что теперь не нужно ехать в районный центр за базовыми медицинскими услугами или находиться в очередях в обветшалых помещениях. Обновление первичного звена позволяет врачам работать в нормальных условиях, а пациентам — быстрее получать помощь.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова