Отремонтированная поликлиника в поселке Новогуровский начнет обслуживать 4200 человек

В поселке Новогуровский Алексинского района открылась поликлиника после капитального ремонта. Теперь жители поселка и окрестностей могут проходить обследование и лечение в обновленном здании.
Рабочие полностью переоборудовали кабинеты врачей, процедурные и прививочные помещения, а также блоки физиотерапии. В холле организовали новую регистратуру и зоны ожидания для пациентов.
Для безопасности людей в медучреждении смонтировали систему видеонаблюдения. Ремонт профинансировали через нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
|Параметр
|Данные
|Количество прикрепленного населения
|около 4200 человек
|Обновленные блоки
|врачебные кабинеты, прививочные, процедурные, физиотерапия
|Основание работ
|нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
Для обычного жителя Новогуровского это означает, что теперь не нужно ехать в районный центр за базовыми медицинскими услугами или находиться в очередях в обветшалых помещениях. Обновление первичного звена позволяет врачам работать в нормальных условиях, а пациентам — быстрее получать помощь.
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