В Тверской области возместили 7,2 млн рублей ущерба окружающей среде

В Тверской области ущерб окружающей среде на сумму 7,2 млн рублей возместили в натуральной форме или деньгами по итогам проверок природоохранных органов.
С начала года инспекторы провели 153 ревизии. В ходе работы выявили нарушения правил охраны природы и незаконного использования ресурсов региона. По результатам расследований виновные восстановили природное состояние территорий или оплатили штрафы на указанную сумму.
Основной удар пришелся на защиту лесов и водоемов. Специалисты из лесничеств и экологических служб восстанавливали поврежденные участки, убирали мусор и устраняли дефекты инфраструктуры, которые могли привести к загрязнению среды.
|Показатель
|Значение
|Количество проверок с начала года
|153
|Общая сумма восстановления природы
|7,2 млн рублей
Для жителей области такие меры означают сохранение лесных массивов и чистоты местных рек. Контроль за использованием ресурсов позволяет остановить незаконную вырубку деревьев и сброс отходов в водоемы, что напрямую влияет на экологию районов.
"Восстановление природы в натуральном виде — самый эффективный способ исправить вред. Когда вместо простого штрафа нарушителя заставляют высадить лес или очистить берег реки, регион получает реальный результат", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
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