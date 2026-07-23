В Тверской области возместили 7,2 млн рублей ущерба окружающей среде

В Тверской области ущерб окружающей среде на сумму 7,2 млн рублей возместили в натуральной форме или деньгами по итогам проверок природоохранных органов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Посадка ели

С начала года инспекторы провели 153 ревизии. В ходе работы выявили нарушения правил охраны природы и незаконного использования ресурсов региона. По результатам расследований виновные восстановили природное состояние территорий или оплатили штрафы на указанную сумму.

Основной удар пришелся на защиту лесов и водоемов. Специалисты из лесничеств и экологических служб восстанавливали поврежденные участки, убирали мусор и устраняли дефекты инфраструктуры, которые могли привести к загрязнению среды.

Показатель Значение Количество проверок с начала года 153 Общая сумма восстановления природы 7,2 млн рублей

Для жителей области такие меры означают сохранение лесных массивов и чистоты местных рек. Контроль за использованием ресурсов позволяет остановить незаконную вырубку деревьев и сброс отходов в водоемы, что напрямую влияет на экологию районов.

"Восстановление природы в натуральном виде — самый эффективный способ исправить вред. Когда вместо простого штрафа нарушителя заставляют высадить лес или очистить берег реки, регион получает реальный результат", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов