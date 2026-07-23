Власти Ленинградской области планируют переговоры с представителями США, Японии и Германии

Ленинградская область расширяет сеть зарубежных партнеров и перестраивает систему внешних связей. К 2026 году регион планирует создать специализированные рабочие группы по экономике, образованию, культуре и экологии.

Фото: Wikimedia Commons by Yuri Geler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Исаакиевский собор

Сейчас власти области делают ставку на участие в международных выставках и форумах. Для представителей иностранных организаций проводят семинары и тренинги, чтобы упростить взаимодействие и наладить общие рабочие процессы.

Отдельным приоритетом стал туризм. Область готовит новые маршруты для гостей из стран СНГ и Европы, а также планирует серию культурных и образовательных мероприятий международного формата.

Направление Планируемые меры Дипломатия Переговоры с представителями Германии, США, Японии и других стран Инфраструктура управления Создание профильных рабочих групп к 2026 году Туризм и культура Запуск новых маршрутов, организация культурных форумов

Развитие этих связей должно помочь региону укрепить экономические позиции и улучшить качество жизни жителей за счет привлечения внешних ресурсов и опыта.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов