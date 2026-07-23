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Власти Ленинградской области планируют переговоры с представителями США, Японии и Германии

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Ленинградская область расширяет сеть зарубежных партнеров и перестраивает систему внешних связей. К 2026 году регион планирует создать специализированные рабочие группы по экономике, образованию, культуре и экологии.

Исаакиевский собор
Фото: Wikimedia Commons by Yuri Geler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Исаакиевский собор

Сейчас власти области делают ставку на участие в международных выставках и форумах. Для представителей иностранных организаций проводят семинары и тренинги, чтобы упростить взаимодействие и наладить общие рабочие процессы.

Отдельным приоритетом стал туризм. Область готовит новые маршруты для гостей из стран СНГ и Европы, а также планирует серию культурных и образовательных мероприятий международного формата.

Направление Планируемые меры
Дипломатия Переговоры с представителями Германии, США, Японии и других стран
Инфраструктура управления Создание профильных рабочих групп к 2026 году
Туризм и культура Запуск новых маршрутов, организация культурных форумов

Развитие этих связей должно помочь региону укрепить экономические позиции и улучшить качество жизни жителей за счет привлечения внешних ресурсов и опыта.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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