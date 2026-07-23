Ленинградская область расширяет сеть зарубежных партнеров и перестраивает систему внешних связей. К 2026 году регион планирует создать специализированные рабочие группы по экономике, образованию, культуре и экологии.
Сейчас власти области делают ставку на участие в международных выставках и форумах. Для представителей иностранных организаций проводят семинары и тренинги, чтобы упростить взаимодействие и наладить общие рабочие процессы.
Отдельным приоритетом стал туризм. Область готовит новые маршруты для гостей из стран СНГ и Европы, а также планирует серию культурных и образовательных мероприятий международного формата.
|Направление
|Планируемые меры
|Дипломатия
|Переговоры с представителями Германии, США, Японии и других стран
|Инфраструктура управления
|Создание профильных рабочих групп к 2026 году
|Туризм и культура
|Запуск новых маршрутов, организация культурных форумов
Развитие этих связей должно помочь региону укрепить экономические позиции и улучшить качество жизни жителей за счет привлечения внешних ресурсов и опыта.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.