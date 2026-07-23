Ремонт дорог в четырех районах Петербурга приведет к перекрытию улиц

С 25 июля дорожные службы перекрывают ряд улиц и магистралей в Калининском, Курортном, Петроградском и Петродворцовом районах. Часть ограничений на площади Калинина и Гостилицком шоссе останется в силе до середины августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт дороги в Санкт-Петербурге

Район / Объект Сроки и детали ограничений Калининский район До 12 августа — площадь Калинина. С 25 июля закрывают Светлановский проспект (от ул. Академика Байкова до пр. Луначарского и от пр. Просвещения до Суздальского пр.), а также перекрестки с пр. Луначарского и Учительской улицей. Петродворцовый район (Петергоф) С 25 июля по 14 августа — Гостилицкое шоссе от ул. Шахматова до границы города (только ночью). До 27 июля ограничат проезд по улицам Лизы Чайкиной и Благоева у дома 19А. Курортный район (Репино) С 25 по 31 июля и с 3 по 12 августа — 2-я Новая улица от Волнистой улицы до тупика. КАД (Большой Обуховский мост) С 15 по 27 августа — ремонт асфальта. Полосы будут перекрывать по две на внешнем и внутреннем кольцах одновременно. Скорость снизят до 50 км/ч.

Особое внимание водителям стоит обратить на Большой Обуховский мост во второй половине августа. Работы по устранению колейности приведут к существенному снижению пропускной способности ключевого участка КАД.

Несмотря на массовые ремонты и летние мероприятия, традиционных перекрытий в честь Дня Военно-Морского Флота 26 июля не будет. В комитете по транспорту подтвердили, что дополнительные ограничения движения в этот день не предусмотрены.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова