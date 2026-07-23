В России запретили стоянку электромобилей и грузовиков под ж/д мостами

С 10 июля действуют новые правила пожарной безопасности для объектов железнодорожной инфраструктуры. МЧС России запретило размещать стоянки электромобилей, грузовиков и других пожаро- или взрывоопасных объектов под мостами и эстакадами.
Ограничения коснулись и транспорта с газобаллонным оборудованием. Такие автомобили теперь нельзя оставлять в пространствах под железнодорожными переходами.
Помимо запрета на парковку, ведомство обновило требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов. Отдельные нормы коснулись зданий станций высокоскоростных магистралей (ВСМ). Также изменились правила подбора строительных материалов и алгоритмы работы спасателей на удаленных объектах.
"Изменения направлены на повышение уровня безопасности пассажиров и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также на создание единых требований при проектировании новых объектов, включая линии высокоскоростного железнодорожного сообщения", — пояснили в МЧС.
|Направление изменений
|Суть новых требований
|Зоны под мостами и эстакадами
|Запрет стоянок электромобилей, грузовиков и авто с ГБО
|Конструкции мостов
|Повышение требований к огнестойкости опор и пролетов
|Специфические объекты
|Особые нормы для станций ВСМ и труднодоступных участков
Эти меры призваны минимизировать риски для транспортного сообщения. Пожар под мостом или эстакадой может привести к обрушению конструкции, что парализует движение поездов и создаст угрозу жизни людей.
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