Звезды кино и космонавтики посетят пятый фестиваль детского кино в Ессентуках

В Ессентуках 1 августа откроется пятый международный фестиваль детского кино "Хрустальный ИсточникЪ". Первое мероприятие пройдет на площади у местной детской школы искусств (ДШИ).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Семья в кинотеатре

Центральным событием станет конкурс "Кинокампус". В нем сразятся более 300 ребят из России и других стран. Организаторы распределят участников по 12 командам — юные режиссеры и операторы должны за короткий срок снять свои короткометражные фильмы.

Показы работ устроят в ДШИ и "Театр-парке", а лучшие из авторов получат главный трофей — статуэтку хрустального орла.

Параметр Детали мероприятия Сроки проведения с 1 по 8 августа Количество участников "Кинокампуса" более 300 человек (12 команд) Основные площадки ДШИ, "Театр-парк", площадь у школы искусств

Программа фестиваля включает красную дорожку, кинопоказы, выставки и презентацию книги. Гости смогут пообщаться с приглашенными звездами: космонавтом Фёдором Юрчихиным, актрисой Эвелиной Блёданс и певицей Марией Никулиной.

Для курортного города такие события становятся важным элементом летнего туристического сезона. Приток сотен молодых участников из разных регионов и стран дает дополнительную нагрузку на гостиничную инфраструктуру и сферу общественного питания Ессентуков, превращая город в творческий центр Юга России на неделю.