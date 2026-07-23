Звезды кино и космонавтики посетят пятый фестиваль детского кино в Ессентуках

В Ессентуках 1 августа откроется пятый международный фестиваль детского кино "Хрустальный ИсточникЪ". Первое мероприятие пройдет на площади у местной детской школы искусств (ДШИ).
Центральным событием станет конкурс "Кинокампус". В нем сразятся более 300 ребят из России и других стран. Организаторы распределят участников по 12 командам — юные режиссеры и операторы должны за короткий срок снять свои короткометражные фильмы.
Показы работ устроят в ДШИ и "Театр-парке", а лучшие из авторов получат главный трофей — статуэтку хрустального орла.
|Параметр
|Детали мероприятия
|Сроки проведения
|с 1 по 8 августа
|Количество участников "Кинокампуса"
|более 300 человек (12 команд)
|Основные площадки
|ДШИ, "Театр-парк", площадь у школы искусств
Программа фестиваля включает красную дорожку, кинопоказы, выставки и презентацию книги. Гости смогут пообщаться с приглашенными звездами: космонавтом Фёдором Юрчихиным, актрисой Эвелиной Блёданс и певицей Марией Никулиной.
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