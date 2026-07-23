День ВМФ в Петербурге пройдет без парада кораблей и праздничного салюта

День ВМФ в Петербурге 26 июля пройдет без традиционного парада кораблей на Неве и праздничного салюта. Смольный опубликовал программу мероприятий, где эти события отсутствуют.
Праздник примет более сдержанный формат. Основное внимание уделят памятным датам и культурной программе. В списке главных событий — церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади и к монументу адмиралу Ф. Ф. Ушакову на площади Труда.
Символом дня станет зажжение факелов на Ростральных колоннах. Огонь будет гореть дважды: с 11:00 до 14:00 и вечером, с 21:00 до 23:30.
|Место / Объект
|Событие
|Петропавловская крепость
|Концерт военно-морских оркестров
|БКЗ "Октябрьский"
|Большой праздничный концерт
|Кронштадт (парк "Патриот")
|Выставка трофейной техники и тематические мероприятия
|Троицкий, Дворцовый мосты, мост Бетанкура
|Подсветка в цветах триколора (в ночь с 26 на 27 июля)
Отсутствие корабельного парада и салюта повторяет сценарий прошлого года. Тогда власти приняли аналогичное решение из соображений безопасности.
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