День ВМФ в Петербурге пройдет без парада кораблей и праздничного салюта

День ВМФ в Петербурге 26 июля пройдет без традиционного парада кораблей на Неве и праздничного салюта. Смольный опубликовал программу мероприятий, где эти события отсутствуют.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Малый ракетный корабль Гейзер

Праздник примет более сдержанный формат. Основное внимание уделят памятным датам и культурной программе. В списке главных событий — церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади и к монументу адмиралу Ф. Ф. Ушакову на площади Труда.

Символом дня станет зажжение факелов на Ростральных колоннах. Огонь будет гореть дважды: с 11:00 до 14:00 и вечером, с 21:00 до 23:30.

Место / Объект Событие Петропавловская крепость Концерт военно-морских оркестров БКЗ "Октябрьский" Большой праздничный концерт Кронштадт (парк "Патриот") Выставка трофейной техники и тематические мероприятия Троицкий, Дворцовый мосты, мост Бетанкура Подсветка в цветах триколора (в ночь с 26 на 27 июля)

Отсутствие корабельного парада и салюта повторяет сценарий прошлого года. Тогда власти приняли аналогичное решение из соображений безопасности.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова