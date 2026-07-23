Ученики из Голицыно перестанут ездить на автобусе в филиал села Ива

Ученики средней школы имени И. А. Фролова в селе Голицыно вернутся в родное здание к началу нового учебного года. Строители завершили капитальный ремонт трехэтажного кирпичного корпуса на 80%, сообщили в областном министерстве образования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьники у здания школы

Здание школы построили полвека назад. На его обновление выделили 34,7 млн рублей. Работы стартовали в марте текущего года.

К настоящему моменту рабочие обновили системы водоснабжения и водоотведения, отремонтировали лестничные клетки и пищеблок. Сейчас основные усилия сосредоточены на замене кровли и покраске кабинетов первого и второго этажей.

Статья расходов Сумма Капитальный ремонт здания 34,7 млн рублей Материально-техническое оснащение более 9 млн рублей

Помимо строительных работ, школу переоснащают. На закупку мебели, новых досок, учебных пособий и оргтехники направили более 9 млн рублей.

Решение об открытии школы в Голицыно снимет логистическую проблему для местных жителей. Прошлый учебный год 53 школьника провели в филиале соседнего села Ива, куда ежедневно добирались на автобусе.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова