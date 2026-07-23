Ученики из Голицыно перестанут ездить на автобусе в филиал села Ива

Ученики средней школы имени И. А. Фролова в селе Голицыно вернутся в родное здание к началу нового учебного года. Строители завершили капитальный ремонт трехэтажного кирпичного корпуса на 80%, сообщили в областном министерстве образования.
Здание школы построили полвека назад. На его обновление выделили 34,7 млн рублей. Работы стартовали в марте текущего года.
К настоящему моменту рабочие обновили системы водоснабжения и водоотведения, отремонтировали лестничные клетки и пищеблок. Сейчас основные усилия сосредоточены на замене кровли и покраске кабинетов первого и второго этажей.
|Статья расходов
|Сумма
|Капитальный ремонт здания
|34,7 млн рублей
|Материально-техническое оснащение
|более 9 млн рублей
Помимо строительных работ, школу переоснащают. На закупку мебели, новых досок, учебных пособий и оргтехники направили более 9 млн рублей.
Решение об открытии школы в Голицыно снимет логистическую проблему для местных жителей. Прошлый учебный год 53 школьника провели в филиале соседнего села Ива, куда ежедневно добирались на автобусе.
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