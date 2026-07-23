В Севастополе создадут систему обмена газовых баллонов для снижения расходов на топливо

В Севастополе создадут систему прямого обмена газовых баллонов, чтобы снизить расходы жителей частного сектора на топливо.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Баллоны с пропаном

Поводом для решения стало подорожание сжиженного газа. Чтобы убрать лишние наценки посредников, губернатор Михаил Развожаев поручил ГУП "Севастопольгаз" организовать процесс заправки и обмена баллонов напрямую через государственного поставщика.

"Сформировать на базе ГУП "Севастопольгаз" систему, которая позволит гражданам обменивать пустые ёмкости на заправленные и прошедшие проверку баллоны напрямую у государственного поставщика", — сообщил Михаил Развожаев.

Теперь предприятию нужно создать обменный фонд и утвердить правила оказания услуги. Помимо доступности топлива, механизм должен решить вопрос безопасности: жители будут получать емкости, которые уже прошли технический контроль.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов