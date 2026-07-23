В Севастополе создадут систему обмена газовых баллонов для снижения расходов на топливо

В Севастополе создадут систему прямого обмена газовых баллонов, чтобы снизить расходы жителей частного сектора на топливо.
Поводом для решения стало подорожание сжиженного газа. Чтобы убрать лишние наценки посредников, губернатор Михаил Развожаев поручил ГУП "Севастопольгаз" организовать процесс заправки и обмена баллонов напрямую через государственного поставщика.
"Сформировать на базе ГУП "Севастопольгаз" систему, которая позволит гражданам обменивать пустые ёмкости на заправленные и прошедшие проверку баллоны напрямую у государственного поставщика", — сообщил Михаил Развожаев.
Теперь предприятию нужно создать обменный фонд и утвердить правила оказания услуги. Помимо доступности топлива, механизм должен решить вопрос безопасности: жители будут получать емкости, которые уже прошли технический контроль.
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