Краснодарские активисты требуют остановить разрушение фасада памятника архитектуры на Красной

В Краснодаре разгорается градостроительный скандал вокруг доходного дома Акулова на улице Красной. Местные общественники обнаружили, что вместо бережной реставрации рабочие попросту сбивают со стен декор вековой давности. У входа в здание выросли горы мусорных мешков, наполненных обломками лепнины и керамики начала XX века. Ситуация осложняется тем, что уничтоженные элементы официально внесены в реестр охраны памятников архитектуры. Сейчас активисты пытаются остановить процесс, который больше напоминает снос, чем восстановление исторического облика.

Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free Рабочий на строительных лесах

Декор в мусорных мешках

Автор архитектурного блога arkhe_tip зафиксировал разрушение фасада объекта культурного наследия. На месте проведения работ обнаружили груды строительного боя, состоящего из фрагментов оригинальной облицовки. По словам очевидцев, из найденных осколков при грамотном подходе можно было бы восстановить первоначальный рисунок орнамента. Вместо этого керамическая плитка и лепные детали оказались на свалке вместе с обычным бетоном и штукатуркой.

"Для старинных зданий в регионах подобные методы работы — старая болячка. Реставрация часто превращается в обычный капитальный ремонт, где ценные детали мешают современным темпам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Нарушение охранного статуса

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, дом Акулова защищен законом. Документ четко прописывает перечень предметов охраны: от формы оконных проемов до мельчайших завитков лепнины на фасаде. Любые работы должны быть направлены на консервацию или воссоздание оригинальных частей, а не на их замену бюджетными аналогами. Прямое уничтожение элементов декора может обернуться для исполнителей административным или уголовным преследованием за повреждение памятника истории.

"Если в реестре указана лепнина и плитка, то их демонтаж без фиксации и плана восстановления — прямое нарушение муниципальных нормативов. Такие действия обязаны пресекаться надзорными органами незамедлительно", — подчеркнула специально для Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Контраст ожиданий и реальности

Градозащитники указывают на несоответствие реальных действий строителей заявленным целям сохранения наследия. Вместо тонкой очистки стен применяется грубая механическая сила. Это ставит под угрозу аутентичность всего квартала исторической застройки Краснодара. Городская среда теряет индивидуальность, превращаясь в типовой новодел с плоским фасадом.

"Региональные бюджеты выделяют средства на сохранение истории, но на этапе исполнения контроль часто дает сбой. Мы видим конфликт между планом на бумаге и реальной стройплощадкой", — отметил эксперт Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Объект охраны Текущее состояние Фасадная лепнина Сбита и упакована в мешки Керамическая плитка Обнаружена среди строительного мусора Общий облик Искажается из-за демонтажа деталей

Ответы на популярные вопросы

Можно ли восстановить сбитую лепнину?

Да, по сохранившимся фрагментам и архивным фото реставраторы могут отлить формы и вернуть декор на место, но это требует больших затрат времени и средств.

Кто несет ответственность за сохранность дома?

Ответственность лежит на собственнике здания и подрядной организации, получившей лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Что делать при виде разрушения памятника?

Необходимо зафиксировать процесс на видео и подать жалобу в региональное управление по охране объектов культурного наследия.