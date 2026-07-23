Роспотребнадзор предупредил жителей Рязанской области об опасных инфекциях от клещей

За неделю в Рязанской области с укусами клещей в больницы и поликлиники обратились 74 человека. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших оказались 18 детей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Клещ в руке в перчатке

Клещи переносят опасные инфекции, поэтому при посещении лесов и парков жителям области нужно соблюдать правила защиты. Врачи рекомендуют надевать светлую одежду, которая закрывает кожу, заправлять штанины в носки и пользоваться специальными репеллентами.

Осматривать себя и домашних животных нужно регулярно во время и после прогулки.

Показатель Количество за неделю Всего обратившихся 74 человека Дети 18 человек

Если клещ присосался к коже, лучше сразу пойти в медицинское учреждение. Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, его стоит сдать в лабораторию на исследование, чтобы исключить риск заболевания.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если клещ уже укусил?

Обратиться к врачу для безопасного удаления паразита и сдать клеща на анализ в лабораторию.

Как правильно одеться для прогулки по лесу?

Выбирайте светлую закрытую одежду, чтобы легче заметить ползущего насекомого. Брюки заправляйте в носки.