Роспотребнадзор предупредил жителей Рязанской области об опасных инфекциях от клещей

За неделю в Рязанской области с укусами клещей в больницы и поликлиники обратились 74 человека. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших оказались 18 детей.
Клещи переносят опасные инфекции, поэтому при посещении лесов и парков жителям области нужно соблюдать правила защиты. Врачи рекомендуют надевать светлую одежду, которая закрывает кожу, заправлять штанины в носки и пользоваться специальными репеллентами.
Осматривать себя и домашних животных нужно регулярно во время и после прогулки.
|Показатель
|Количество за неделю
|Всего обратившихся
|74 человека
|Дети
|18 человек
Если клещ присосался к коже, лучше сразу пойти в медицинское учреждение. Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, его стоит сдать в лабораторию на исследование, чтобы исключить риск заболевания.
Обратиться к врачу для безопасного удаления паразита и сдать клеща на анализ в лабораторию.
Выбирайте светлую закрытую одежду, чтобы легче заметить ползущего насекомого. Брюки заправляйте в носки.
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