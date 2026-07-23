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Служба «Белгорблагоустройство» удаляет сухостой на Пушкинской аллее в Белгороде

Россия » Центр » Белгород

На Пушкинской аллее в Белгороде заменят погибшие ясени на 160 новых деревьев. Посадки пройдут этой осенью.

Линия электропередач на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Линия электропередач на закате

Причиной массовой гибели деревьев стала ясеневая изумрудная златка. Вредитель проникает в ствол и разрушает его изнутри. Из-за этого крона редеет, а дерево теряет устойчивость и может упасть при сильном ветре.

Применить химикаты для борьбы с насекомым в черте города невозможно. Для уничтожения златки требуются мощные инсектициды, которые опасны для людей в местах массового отдыха. Единственным выходом стало удаление сухих стволов и высадка более стойких пород.

Рабочие "Белгорблагоустройства" уже убирают сухостой. В приоритете участки с наибольшим потоком людей: прогулочные тропы, территории детских и спортивных площадок.

Вместо ясеней на аллею высадят липы и дубы. Эти породы лучше переносят городские условия и имеют более длительный срок жизни.

Показатель Детали обновления аллеи
Количество новых деревьев 160 штук
Породы растений Липа, дуб
Срок реализации Осень 2024 года
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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