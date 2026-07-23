Служба «Белгорблагоустройство» удаляет сухостой на Пушкинской аллее в Белгороде

На Пушкинской аллее в Белгороде заменят погибшие ясени на 160 новых деревьев. Посадки пройдут этой осенью.
Причиной массовой гибели деревьев стала ясеневая изумрудная златка. Вредитель проникает в ствол и разрушает его изнутри. Из-за этого крона редеет, а дерево теряет устойчивость и может упасть при сильном ветре.
Применить химикаты для борьбы с насекомым в черте города невозможно. Для уничтожения златки требуются мощные инсектициды, которые опасны для людей в местах массового отдыха. Единственным выходом стало удаление сухих стволов и высадка более стойких пород.
Рабочие "Белгорблагоустройства" уже убирают сухостой. В приоритете участки с наибольшим потоком людей: прогулочные тропы, территории детских и спортивных площадок.
Вместо ясеней на аллею высадят липы и дубы. Эти породы лучше переносят городские условия и имеют более длительный срок жизни.
|Показатель
|Детали обновления аллеи
|Количество новых деревьев
|160 штук
|Породы растений
|Липа, дуб
|Срок реализации
|Осень 2024 года
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