В Донецкой Народной Республике с сентября число агротехнических классов увеличится до шести

В школах Донецкой Народной Республики с сентября этого года число агротехнологических классов увеличится до шести. По данным пресс-службы Минсельхоза республики, общее количество учеников в таких классах превысит 60 человек.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний букет на столе

Сейчас в регионе работают три подобных класса, в которых учатся 29 школьников. С 1 сентября откроются еще три новые группы. В общей сложности в предстоящем учебном году обучение пройдут 63 ученика.

Район / Округ Населенный пункт (школа) Шахтерский округ село Орлово-Ивановка Волновахский округ село Хлебодаровка Старобешевский округ поселок Раздольная

Программа обучения включает изучение биотехнологий, современной аграрной техники, экологии и основ природопользования. Цель проекта — дать подросткам практические навыки для выбора будущей профессии в сельском хозяйстве.

"Уверен, что именно через такие проекты мы формируем прочный кадровый фундамент для развития сельского хозяйства ДНР. Наша задача — сделать так, чтобы талантливая молодежь связывала свое профессиональное будущее с родным регионом", — отметил зампреда Правительства ДНР — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

Классы создают по федеральному проекту "Кадры в АПК", который входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов