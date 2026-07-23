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В Донецкой Народной Республике с сентября число агротехнических классов увеличится до шести

Россия » Новороссия » Донецк

В школах Донецкой Народной Республики с сентября этого года число агротехнологических классов увеличится до шести. По данным пресс-службы Минсельхоза республики, общее количество учеников в таких классах превысит 60 человек.

Осенний букет на столе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осенний букет на столе

Сейчас в регионе работают три подобных класса, в которых учатся 29 школьников. С 1 сентября откроются еще три новые группы. В общей сложности в предстоящем учебном году обучение пройдут 63 ученика.

Район / Округ Населенный пункт (школа)
Шахтерский округ село Орлово-Ивановка
Волновахский округ село Хлебодаровка
Старобешевский округ поселок Раздольная

Программа обучения включает изучение биотехнологий, современной аграрной техники, экологии и основ природопользования. Цель проекта — дать подросткам практические навыки для выбора будущей профессии в сельском хозяйстве.

"Уверен, что именно через такие проекты мы формируем прочный кадровый фундамент для развития сельского хозяйства ДНР. Наша задача — сделать так, чтобы талантливая молодежь связывала свое профессиональное будущее с родным регионом", — отметил зампреда Правительства ДНР — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

Классы создают по федеральному проекту "Кадры в АПК", который входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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