В Донецкой Народной Республике с сентября число агротехнических классов увеличится до шести

В школах Донецкой Народной Республики с сентября этого года число агротехнологических классов увеличится до шести. По данным пресс-службы Минсельхоза республики, общее количество учеников в таких классах превысит 60 человек.
Сейчас в регионе работают три подобных класса, в которых учатся 29 школьников. С 1 сентября откроются еще три новые группы. В общей сложности в предстоящем учебном году обучение пройдут 63 ученика.
|Район / Округ
|Населенный пункт (школа)
|Шахтерский округ
|село Орлово-Ивановка
|Волновахский округ
|село Хлебодаровка
|Старобешевский округ
|поселок Раздольная
Программа обучения включает изучение биотехнологий, современной аграрной техники, экологии и основ природопользования. Цель проекта — дать подросткам практические навыки для выбора будущей профессии в сельском хозяйстве.
"Уверен, что именно через такие проекты мы формируем прочный кадровый фундамент для развития сельского хозяйства ДНР. Наша задача — сделать так, чтобы талантливая молодежь связывала свое профессиональное будущее с родным регионом", — отметил зампреда Правительства ДНР — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.
Классы создают по федеральному проекту "Кадры в АПК", который входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
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